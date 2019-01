भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर पहली बार सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। सिडनी में खेले गया चौथा टेस्ट मैच बारिश के चलते ड्रॉ रहा, जिसके बाद सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम की जीत के साथ उसे बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री और आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी ट्वीट कर भारतीय टीम को बधाई दी। लेकिन प्रीति जिंटा अपने ट्वीट में एक गलती कर गईं, जिसके बाद ट्विटर यूजर्स ने प्रीति जिंटा की लताड़ लगा दी।

दरअसल प्रीति ने सोमवार को एक ट्वीट कर लिखा कि ‘ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियन टीम बनने पर भारतीय टीम को बधाई। जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने शानदार नेतृत्व किया।’ हालांकि प्रीति इस ट्वीट में गलती ये कर गईं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है ना कि टेस्ट मैच जीतने वाली। प्रीति की इस गलती पर तुरंत ही ट्विटर यूजर्स ने रिएक्शन देना शुरु कर दिया। कुछ यूजर्स ने जहां प्रीति की गलती की तरफ ध्यान दिलाया, वहीं कुछ यूजर्स ने इसके लिए प्रीति को ट्रोल करना शुरु कर दिया।

Not a test match. India is the first Asian team to win a test series down under.

Half knowledgable very dangerous not the first team to win Test match madam first team to Win Test series Test matches have been won in past also

— Miheer Shah (@MiheerShah79) January 7, 2019