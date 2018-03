देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को हुए मतदान की 11 राज्यों के वोटों की गणना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्षी दलों की संयुक्त उम्मीदवार मीरा कुमार को तीन लाख से भी अधिक मतों से पराजित किया। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा ने कोविंद के जीतने की घोषणा की। मतदान में पड़े कुल 4,896 वोटरों के 10,98,903 मूल्य के वोटों में कोविंद को 7,02,044 मत मिले जबकि मीरा कुमार को 3,67,314 मत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को बधाई दी और उन्हें ‘सफल और प्रेरणादायी कार्यकाल’ की शुभकामनाएं दीं। मोदी ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को भी उनके अभियान के लिए बधाई दी। मोदी ने ट्विटर पर कहा, “रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। एक सफल व प्रेरणादायी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।” उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविंद के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से बधाई दी। कोविंद के निर्वाचन को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि कोविंद के मार्गदर्शन में देश का गौरव और अधिक बढ़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को जीत की बधाई दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।”

मुख्‍य विपक्षी दल कांग्रेस के उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर रामनाथ कोविंद को राष्‍ट्रपति निर्वाचित होने की बधाई दी। उन्‍होंने लिखा, ”बधाई हो रामनाथ कोविंद जी। भारत के राष्‍ट्रपति के रूप में हम आपके महान कार्यकाल की कामना करते हैं।” हालांकि लोगों को राहुल की बधाई रास नहीं आई और उन्‍हें ट्रोल किया जाने लगा। महिंद्र अग्रवाल ने लिखा, ”श्रीराम नाथ कोविंद जी जीत ने साफ कर दिया है इस देश में अब केवल राष्ट्रवाद ही जीतेगा और राष्ट्रवाद ही चलेगा।” एक अन्‍य यूजर ने लिखा, ”गांधी परिवार के निजी कार्य करने वाले राष्ट्रपति बनते हैं पर अब जमाना है जो देश हित में काम करें वह भी राष्ट्रपति बनते हैं।”

देखें लोगों की प्रतिक्रियाएं:

