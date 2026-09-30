उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़की ने कथित तौर पर जिसे 15 सालों तक भाई मानकर राखी बांधी थी अब उसी से शादी कर ली है। इसके बाद परिवार ने प्राकृतिक तौर पर उसका अंतिम संस्कार कर उसकी तस्वीर पर ‘स्वर्गीय’ लिख दिया है। लड़की के घरवाले उस लड़के को अपनी बेटी का भाई मानते थे, परिवार का आरोप है कि उसने उनकी बेटी को बहलाया है। उसका घर आना-जाना था, हमारी बेटी उसे भाई मानती थी, इस खबर की इलाके में चर्चा है।

इस शादी की वजह से परिवार में गहरी फूट पड़ गई है, हालांकि दोनों पक्षों ने इस घटना के बारे में अलग-अलग बातें बताई हैं। इस शादी के कारण दोनों परिवार में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया, इसके साथ ही लड़की के पिता ने उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। इस शादी की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं।

परिवार का आरोप- हमें भनक तक नहीं लगी

कथित तौर पर इस लड़की ने अपने ही गांव के रहने वाले 22 साल के लड़के से शादी की। दोनों 20 सितंबर को घर से चले गए और बाद में शादी कर ली। युवती के परिवार का दावा है कि लड़का सालों से उनके घर आता-जाता रहा था और उनकी बेटी उसे भाई मानती थी। उसकी मां ने बताया कि हमारी बेटी ने उसे करीब 15 साल तक राखी बांधी थी। परिवार ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके रिश्ते बदल गए हैं, जब तक कि दोनों घर छोड़कर शादी नहीं कर लिए। हालांकि, युवती ने बिल्कुल अलग बात कही है।

शादी के बाद जारी एक वीडियो में उसने कहा कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने आपसी सहमति से शादी की थी। उन्होंने अपने परिवार और दूसरों से यह भी अपील की कि वे इस जोड़े को परेशान न करें। उन्होंने कहा कि वह अपने पति के साथ खुश हैं और अभी उनके साथ ही रह रही हैं।

युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया था और कहा कि वह लंबे समय से बीमार थीं, लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा था। नंदिनी ने बताया कि शादी के बाद से ही उनके पति और ससुराल वाले उनकी देखभाल कर रहे थे और उनका सही इलाज करा रहे थे। उन्होंने अपने परिवार के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि वह घर से 2 लाख रुपये लेकर भागी थीं, उनका कहना था कि उनके परिवार के पास इतनी बड़ी रकम थी ही नहीं।

अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है

इस बीच, 21 सितंबर को युवती के पिता को उनकी शादी के बारे में पता चला। इसके बाद परिवार ने उनके लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया और उन्हें मृत मान लिया। उनकी मां ने कहा कि परिवार ने नंदनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। साथ ही, परिवार ने शादी के भविष्य पर सवाल उठाए और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई।

परिवार का दावा है कि लड़के ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया, जबकि लड़की का कहना है कि वह अपनी मर्जी से घर से निकलीं और अपनी पसंद से शादी की। इसलिए शादी की वजहों को लेकर दोनों पक्षों के बयानों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। युवती और उनके परिवार के परस्पर विरोधी दावों के कारण, इस रिश्ते और शादी से जुड़े हालात अभी भी विवादित बने हुए हैं। आधिकारिक तथ्यों और पुलिस जांच के सामने आने पर ही इस मामले में और स्पष्टता आने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें- कौन हैं पुलिस कॉन्स्टेबल वेलमुरुगन? कर्तव्य के लिए 40 KM कार की छत पर लटककर पकड़े 3 तस्कर- बहादुरी की हो रही चर्चा

तमिलनाडु पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल एम. वेलमुरुगन को कोयंबटूर में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार कार की छत से 40 किलोमीटर तक लटके हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यूपी के प्रयागराज से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की मर्यादा और परिवार के भरोसे को तार तार कर दिया है।



बताया जा रहा है कि 20 साल की नंदनी करीब 15 साल से एक युवक को अपना मुंहबोला भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी। परिवार भी दोनों के रिश्ते को भाई-बहन का ही रिश्ता… pic.twitter.com/ET9N3ffsmP — Voice of Kranti Official (@voiceofkranti) September 30, 2026