यूपी के प्रयागराज में एक घर के जमीन के नीचे तीन नीले ड्रम में पांच करोड़ कैश गाड़कर रखे हुए मिले। घटना नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव की है, यहां 3 ड्रमों में 500-500 की नोटों की गड्डियां का जखीरा बरामद हुआ है। शुरुआती गिनती में 5 करोड़ से अधिक का कैश बताया जा रहा है, वहीं गांव में चर्चा 60 करोड़ तक की है।

मुखबिर की सूचना पर DCP गंगानगर सोनम कुमार और ADCP समेत टीम ने बुधवार शाम छापा मारा था। पहले गांव की लाइट कटवाई गई फिर 40 से ज्यादा पुलिसवालों ने पूरे घर को घेरा और खुदाई कराई। मकान राकेश यादव उर्फ महाकाल का है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर घर सील कर दिया गया है और इनकम टैक्स विभाग नोट गिनने की मशीनों से गिनती कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पुणे में काम करता था। वह 2020 लॉकडाउन में गांव आया फिर अचानक जमीनें और ट्रैक्टर खरीदने लगा था। उसका पड़ोसी से झगड़ा हुआ जिसके बाद पोल खुल गई।

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पुलिस को टिप मिली और कैसे खोदे ड्रम

पुलिस ने बताया कि बुधवार देर शाम उन्हें सूचना मिली कि बरईपुर रामनगर निवासी राकेश यादव उर्फ ​​महाकाल के घर चोरी किए गए पैसे जमीन में गाढ़कर रखे गए हैं। इसके बाद DCP गंगनगर सोनम कुमार और ADCP गंगनगर पुष्कर वर्मा समेत पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। घर के जमीन की खुदाई करने से पहले पुलिस ने पूरे गांव की बिजली सप्लाई कटवा दी औऱ फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान जमीन के नीचे खड़े हुए तीन ड्रम मिले। ड्रम नोटों के बंडल भरे हुए थे। पुलिस ने कैश ज़ब्त करके उसे सील कर दिया।

लॉकडाउन के समय परिवार पुणे से आया था

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, राकेश यादव का भाई बबलू यादव कई सालों से पुणे में रह रहा था। 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान वह अपने दो साले और एक साले के साथ गांव आया था। शक है कि बरामद कैश इस दौरान गांव लाए गए पैसों से जुड़ा है।

कुछ सालों में कई बीघा जमीन खरीदी- गांववालों का दावा

गांववालों के मुताबिक, राकेश यादव ने पिछले कुछ सालों में 50 बीघा जमीन खरीदी है। उन्होंने करीब ₹1.5 करोड़ की लागत से एक घर भी बनवाया है और दो ट्रैक्टर और एक DJ सिस्टम भी खरीदा है।

गंगानगर डीसीपी सोनम कुमार ने क्या कहा-

पुलिस की देर रात सर्च ऑपरेशन के साथ ही राकेश के घर के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई है। ज़मीन के नीचे दबे तीन ड्रमों से करोड़ों कैश बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-