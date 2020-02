नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को लेकर बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के बीच तल्खी बढ़ गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बिहार में JDU प्रमुख नीतीश कुमार से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने पहली बार उनपर हमला बोला है।

मंंगलवार(18 फरवरी) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को पहले तो पिता के समान बताया। उन्होंने कहा- नीतीश कुमार ने उन्हें बेटे की तरह रखा था। वह उनकी पार्टी में थे और उनके फैसले का सम्मान करते हैं और इसपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। प्रशांत किशोर के मुताबिक, अब वाले नीतीश कुमार उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ सीट के लिए बीजेपी से समझौता किया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि गांधी और गोडसे साथ नहीं चल सकते।

नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के इस हमले से सोशल मीडिया दो धड़ों में बंटा दिखाई दिया। कुछ लोग उनकी बातें और फैसले के समर्थन में दिखे तो कुछ लोग इस हमले के बाद प्रशांत किशोर को ट्रोल भी कर रहे हैं। ऐसे यूजर्स प्रशांत किशोर के मजे लेते हुए लिख रहे हैं कि जो टिंडे खुद प्रशांत किशोर ने बेचे अब कह रहे हैं वो ‘सड़े’ हुए हैं।

वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि प्रशांत किशोर के पास सबके लिए स्ट्रैटजी है बस खुद के लिए नहीं है। ऐसे ही कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि जब तक प्रशांत किशोर जेडीयू में थे तब तक वह एक सेक्युलर पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया वैसे ही JDU एक कम्युनल पार्टी बन गई।

Chronology Samjho ..jab tak #PrashantKishor JDU me tha tab tak JDU was secular & was perfect for Bihar but as soon as he is kicked out of the party now party has become communal ye #BaatBiharKi ni hai ji “प्रशांत किशोर”ke new agenda ki hai.. after all he is there to earn pic.twitter.com/vmeruck2lP

देखिए और किस तरह से प्रशांत किशोर को ट्रोल कर रहे लोग:

#PrashantKishore is an opportunist..if he wanted changes in Bihar then why he didn’t suggest to his father figure #nitishkumar when he was in #JDU now trying to be secular..#BaatBiharki is another agenda of him to support to those who r paying huge money to him

“प्रशांत किशोर” pic.twitter.com/fb8lulo57V

— karuna (@am_karuna) February 18, 2020