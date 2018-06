Pranab Mukherjee at RSS Event in Nagpur: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार (7 जून) को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रम में शामिल होने इसके मुख्यालय नागपुर पहुंचे। संघ के कार्यक्रम में प्रणब दा के शिरकत करने से पहले ही सोमवार सुबह कांग्रेस ने गहरी नाराजगी जाहिर कर दी। सुबह 5.37 बजे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद आनंद शर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि आरएसएस के मुख्यालय में प्रणब दा की तस्वीरों ने लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुखी कर दिया। आनंद शर्मा ने ट्वीट में लिखा- ”आरएसएस के मुख्यालय में अनुभवी नेता और विचारक प्रणब दा की तस्वीरों ने लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उन सभी लोगों, जो बहुलवाद, विभिन्नता और भारतीय गणराज्य के आधारभूत मूल्यों में यकीन रखते हैं, उन्हें दुखी कर दिया।” एक और ट्वीट में आनंद शर्मा ने लिखा कि संवाद उन लोगों के साथ किया जा सकता है जो सुनने, अमल में लाने और परिवर्तन की इच्छा रखते हों। आरएसएस अपने मूल एजेंडा से अलग हो गई है जैसे कि यह वैधता की तलाश में है। इसके फौरन बाद 5.40 बजे कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आरएसएस का विरोध करने वाला एक ग्राफिक वीडियो ट्वीट किया गया।

The images of Pranab Da, veteran leader and ideologue at RSS Headquarters have anguished millions of Congress workers and all those who believed in pluralism, diversity and the foundational values of the Indian Republic.

