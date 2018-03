फेक न्यूज़ मामले में पोस्टकार्ड न्यूज़ का संपादक गिरफ्तार, बीजेपी नेता कर रहे रिहाई की मांग

न्यूज़ वेबसाइट पोस्ट कार्ड न्यूज के को-फाउंडर और संपादक महेश विक्रम हेगड़े को बेंगलुरु पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने महेश विक्रम हेगड़े को गुरुवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। हेगड़े की गिरफ्तारी का बीजेपी ते कई नेताओं की तरफ से रिहाई की मांग उठ रही है। इस तरह की मांग करने वालों में बीजेपी के सांसद तक शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक महेश हेगड़े को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A और भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 120 और 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के मुताबिक महेश हेगड़े को धारा 66A के तहत गिरफ्तार किए जाने की सूचना गलत है। दरअसल पोस्टकार्ड न्यूज़ के संपादक महेश हेगड़े ने एक जैन मुनि से संबंधित फेक न्यूज को अपने पोर्टल पर प्रकाशित की थी। इस फर्जी खबर में बेंगलुरु में जैन मुनि पर मुस्लिमों द्वारा हमले की बात कही गई थी, जो कि सरासर गलत थी। इसी फेक न्यूज़ के लिए क्राइम ब्रांच ने हेगड़े को गिरफ्तार किया है।

To all the paid members of IT cell trending #ReleaseMaheshHegde.

Mahesh Hegde was arrested for peddling fake news about a “Jain Muni” and trying to polarise Karnataka.

He should be Kept locked under NSA as he is a danger to the security of the Nation. pic.twitter.com/hPlbEHsH6O

— Keerthi (@TheDesiEdge) March 29, 2018