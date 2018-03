इन जगहों को ‘अश्लील’ नाम होने का मिला फायदा, पोर्न वेबसाइट ने दिया बड़ा ऑफर

इससे पहले की आप यह खबर पढ़ें, हम आपको पहले ही बता दें कि जनसत्ता डॉट कॉम किसी भी रूप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी या यौन उत्पीड़न का समर्थन नहीं करता है। दरअसल, सोशल मीडिया के साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर एक खबर सामने आई है। इसमें एक अश्लील वेबसाइट ‘पोर्न हब’ ने अपने यूजर्स को अजीब ऑफर दिया है। इसके मुताबिक, वेबसाइट उन लोगों को ‘फ्री प्रीमियम एक्सेस’ दे रही है जो लोग ‘अश्लील’ नामों से मिलते-जुलते इलाकों में रहते हैं। खास बात यह है कि लिस्ट में एक नाम भारतीय राज्य तमिलनाडु के शहर का भी है।

खबर के अनुसार, वेबसाइट ने लिस्ट में दुनियाभर के कुछ चुनिंदा अश्लील नामों वालों इलाकों शॉर्ट लिस्ट किया है। जिन नामों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, उसमें प्राइवेट पार्ट से जुड़े नामों के अलावा, सेक्स टॉय, डबल मीनिंग वाले नामों के साथ जानबूझकर रखे गए शहरों के अश्लील नामों तक को शामिल किया गया है। ये खबर पोर्न हब के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की गई है। इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है।

ट्वीट में लिखा गया है कि क्या आप लोअर डिकर यानी ऐसी जगह रहते हैं, जिसका नाम नहीं बता सकते हैं। अगर आप इनमें से ऐसे शहरों में रहते हैं, जिनकी वजह से पूर्व में उन स्थानों का नाम बताने से शर्मिंदा हुए थे। इससे खीजे नहीं। अब ये ‘प्रीमियम प्लेस’ का हिस्सा हैं। लिस्ट में तमिलनाडु के एक टाउन को भी शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और भारत के करीब 50 नामों शॉर्ट लिस्ट किया गया है।

Do you live in Lower Dicker? If you live in one of those special towns that formerly made you embarrassed to state your location, fret not. They are now part of “Premium Places” and you get FREE access to Pornhub Premium because you deserve it! https://t.co/QLMRRXjpHn

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 27, 2018