UP Investors Summit 2018: लंच में अव्यवस्था, पत्रकारों और डेलीगेट्स को खाने के लिए करनी पड़ी काफी मशक्कत

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश जुटाने के लिए आयोजित इनवेस्टर्स समिट में देश के जाने-माने उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार(21 फरवरी) से शुरू हुई इस दो दिवसीय समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेजबान के तौर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व कैंपस में सभी निवेशकों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। यूं तो आयोजन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। मगर, कुछ अव्यवस्थाएं भी नजर आईं। खासतौर पर लंच की व्यवस्था के दौरान अफरा-तफरी का हाल दिखा। एक ही जगह पर लंच की व्यवस्था रही। ऐसे में भारी संख्या में जुटे पत्रकार और डेलीगेट्स को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। टीवी पत्रकार पंकज झा ने ट्विटर पर लंच को लेकर अव्यवस्था की दो तस्वीरें पेश की, जिसमें लिखा कि डेलीगेट्स और पत्रकार लंच को लेकर मशक्कत करते हुए। इस पर कुछ लोगों ने कमेंट कर मौज भी ली।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही इस समिट में नीदरलैंड,जापान,चेक गणराज्य, थाईलैंड, स्लोवाकिया, मॉरीशस सहित सात देश कंट्री पार्टनर के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इन देशों के प्रतिनिधि और उद्योगपति इनवेस्टर्स समिट में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औद्यौगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि राज्य सरकार ने उद्यमियों के लिए व्यवहारिक औद्यौगिक विकास नीति जारी की है। ताकि उत्तर प्रदेश में उद्योग लाने में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि सूबे के किसी भी कोने में कल-कारखाने लगाने के लिए उद्योगपतियों से आसान शर्तों वाले समझौता पत्र हस्ताक्षरित होंगे। जरूरत के हिसाब से उद्यमियों को छूट और अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। इनवेस्टर्स समिट में मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी जियो 20 हजार करोड़ रुपये का बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में करेगी।

Prime Minister Narendra Modi visits an exhibition, at UP Investors’ Summit in Lucknow pic.twitter.com/31zfpOgLiQ

— ANI UP (@ANINewsUP) February 21, 2018