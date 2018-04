मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर कराया पोल, नतीजे देखकर हैरान रह गए चेतन भगत

लेखन की दुनिया में खासा नाम कमा चुके चेतन भगत ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ट्विटर पर 38 हजार से अधिक यूजर्स में से 58 फीसदी का मानना है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से भी नीचे रहा है। दरअसल, चेतन भगत ने ट्विटर पर मोदी सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर एक सर्वे कराया था। इसमें लोगों की मोदी सरकार से उम्मीदों को लेकर सवाल पूछा गया।

ट्वीट में चार अलग-अलग ऑप्शन दिए गए। इसमें यूजर्स को एक पर अपनी राय देनी थी। ट्वीट में जो नतीजे आए, वो खासे चौंकाने वाले हैं। इसमें 39 फीसदी लोगों का मानना है कि मोदी सरकार का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से बहुत नीचे रहा। 19 फीसदी लोगों का मानना है कि सरकार का प्रदर्शन उम्मीदों से थोड़ा नीचे रहा।

ट्वीट में 18 फीसदी लोगों ने अपनी राय देते हुए बताया है कि मोदी सरकार ने उनकी उम्मीदों से थोड़ा बेहतर काम किया है, जबकि 24 फीसदी लोगों का मानना है कि सरकार ने उनकी उम्मीद से बहुत बेहतर काम किया है।

इसी पोल के आंकड़ों के आधार पर चेतन भगत ने लिखा है कि 58 फीसदी लोगों का मानना है कि मोदी सरकार का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से थोड़ा नीचे रहा है, जबकि बहुत से लोगों ने उम्मीदों से भी बहुत नीचे बताया है।

देखें ट्वीट-

In your honest opinion, compared to what you expected in 2014, the performance of the Modi govt has been: — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) April 17, 2018

Over 38k votes in this twitter poll. 58% believe Modi govt performance below expectations, many even calling it well below. somewhat unusual Twitter result where Modi supporters outnumber others. https://t.co/Dq9Djltg4u — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) April 18, 2018

इस पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं-

Wait for 2019 it will reverse and 58 will become 85, rest 15 percent bhakts like you will still vote for him. — Bhaskar #JusticeForAsifa (@inclusivemind) April 18, 2018

Who, in your opinion, should be the replacement for Modi as PM ? We need options too. — Vikram Maurya (@Vikram_Maurya) April 18, 2018

I have small question did you ever performed honest survey for your recent book https://t.co/7DrKOglNJB may get this kind of results only but it does not mean you are under performer. Excellence doesn’t require survey. govt is delivering growth steadily and perfectly. — MD (@dhobale_manoj) April 18, 2018

Modi as PM will be a disaster for India: Manmohan Singh He was correct then.

He is correct now . pic.twitter.com/OX1mfNDFlj — INC-Tharoorian (@Tharoorian_INC) April 17, 2018

Triple talak, Jan dhan, foreign relations, make in India, start up India, etc

Overall in the development department his rule is excellent but one area where he has failed is ensuring that every citizen feels safe. A lot of people from the minority communities do not feel safe 2/n — Nitesh Agrawal (@asperised) April 17, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App