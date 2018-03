सड़क किनारे ठेले से नारियल चुरा रहा था पुलिसवाला, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर ही कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। कभी किसी नेता का बयान, किसी की तस्वीर, तो कभी किसी का कोई वीडियो। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर चोरी करते हुए पुलिसवाले का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिसवाला सड़क किनारे ठेले वाले से नारियल चुराते दिख रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक यह वीडियो हैदराबाद के नगरकुरनूल की है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसवाला देर रात सड़क किनारे लगे नारियल के ठेले पर ढके कवर को हटा रहा है और वहां से नारियल चुरा रहा है।

वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिसवाला नागरकुल के लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट से संबंधित बताया जा रहा है। इस वीडियो को करीब 300 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। पुलिसवाले के साथ एक अन्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह व्यक्ति पुलिसकर्मी है या नहीं। कहा जा रहा कि पुलिसवाले ने करीब 20 नारियल चुराए हैं। फिलहाल डीजीपी ऑफिस में इस मामले से संबंधित केस फाइल कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

RT @dineshakula :Police constables caught in camera stealing 20 coconuts from a street side vendor in #KolapurTown #Nagarkurnool district #Telangana. @TelanganaDGP pic.twitter.com/RR7opbgPOM

— Webnews (@Webnewszoomin) March 24, 2018