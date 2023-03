MP में पता ही नहीं चलता कि कौन किस पार्टी का विधायक है- कुमार विश्वास का शिवराज सिंह चौहान पर तंज, कमलनाथ पर भी ली चुटकी

कुमार विश्वास ने कहा कि मध्यप्रदेश में पहले कमलनाथ आए, फिर कमल जिनके नाथ थे वो आ गए। उन्होंने यह भी कहा कि यहां कौन किस पार्टी का विधायक है पता ही नहीं चलता है।

कवि कुमार विश्वास (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)।

