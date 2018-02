PNB घोटाले पर पड़ रहे एक से बढ़ कर एक ताने: ऋषि कपूर ने मारा वनलाइनर तो अलका लांबा ने लिखी कविता

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 11,400 करोड़ रुपये (1.8 अरब डॉलर) का महाघोटाला हुआ है। बैंक ने बुधवार (14 फरवरी) को एक्‍सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी थी। इस घोटाले के मुख्य अभियुक्तों में मशहूर हीरा व्यापारी नीरव मोदी का नाम सामने आया है। नीरव मोदी भी 22-23 जनवरी को डावोस में पीएम मोदी के साथ एक मंच पर दिखे थे। इस महाघोटाले के सामने आने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो वहीं गैर राजनीतिक लोग भी इस घोटाले से हैरान हैं। घोटालों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार निशाने पर है। सोशल मीडिया में इस घोटाले को लेकर लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने इस घोटाले पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने एक अंग्रेजी कविता के जरिए सरकार पर निशाना साधा है।

आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा ने भी पीएनबी घोटाले की आड़ में पीएम मोदी पर तंज कसा है। अलका लांबा ने लिखा – ‘बड़ा मोदी छोटा मोदी मोटा मोदी कुल कितने मोदी ? 2 मोदी देश छोड़ कर भाग गए, बाकी देश में बचे कितने मोदी? 2019 में सत्ता छोड़ कर भागेगा कौन सा मोदी ? मोदी मोदी ,क्यों तूने अपनी बची खुची इज़्ज़त खो दी- Kho Di ???’

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने भी पीएनबी घोटाले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ऋषि कपूर ने लिखा – मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक आदमी साल 2011 से बैंक से 11,300 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर बैठा है और किसी को इसकी खबर तक नहीं हुई। ऋषि कपूर ने इशारों में हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा कि आज ये साबित हो गया कि हर चमकदार चीज़ हीरा नहीं होती।

What I cannot understand is that a bank loans ₹11,300 Crores( $1.8 billion )since 2011 to someone,and no inquiries took place during that period? Only proves “All that sparkle are not Diamonds” Lot of skeletons in the cupboard and lots of hands in lots of gloves! pic.twitter.com/TjTqYQm6cn

