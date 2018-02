पंजाब नेशनल बैंक में हुआ कर्ज घोटाला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा पेन व स्‍टेशनरी आइटम बनाने वाली रोटोमैक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की बात भी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और उनके परिवार का नीरव मोदी के साथ संबंध है। हालांकि सिंघवी ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि वह रक्षामंत्री के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके पास सीतारमण और मीडिया के उन कुछ वर्गो के खिलाफ उचित कानूनी कारवाई करने का अधिकार है, जिनने ‘इस तरह के कुछ झूठे और छवि खराब करने वाले आरोपों को प्रकाशित किया है।’ सिंघवी ने कुछ टीवी चैनलों द्वारा उनके खिलाफ जारी ‘दुष्‍प्रचार’ को लेकर एक ट्वीट भी किया। सिंघवी ने व्‍यंगात्‍मक लहजे में लिखा, ”ब्रेकिंग न्‍यूज!!! मिसेज सिंघवी की कंपनी ने नीरव (मोदी) की कंपनी के साथ रोटोमैक पेन के जरिए लीज डीड साइन की थी। जगह आईपीएल गेम थी। उस समय आरजी (राहुल गांधी) रिसेप्‍शन में मौजूद थे जहां नीरव भी थे। सभी किंगफिशर अल्‍ट्रा पी रहे थे। सत्‍ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के मेगा घोटालों पर सफाई मांगी है।”

Breaking news!!!Mrs Singhvi co had signed lease deed with Nirav co using Rotomac Pen. Venue was IPL game. At time of signing, RG was attending reception where Nirav was present. All were drinking Kingfisher Ultra. Ruling party hweights demand explanation for mega scams from Cong! — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) February 20, 2018

सिंघवी का यह तंज कथित रूप से टाइम्‍स नाउ और रिपब्लिक टीवी चैनल पर था। एक शख्‍स ने कमेंट किया, ”रिपब्लिक और टाइम्‍स नाउ इस मजाक को नहीं समझेंगे। उन्‍हें लगेगा कि आपने अपनी ‘गलतियां’ मान ली हैं।” एक अन्‍य शख्‍स ने लिखा, ”चोकसी (मेहुल) कहा था? पक्‍का टाइम्‍स नाउ की ओर से इस रिपब्लिक में अपने भाई से मिल रहा होगा।” कई लोगों ने कहा कि सिंघवी यह बताना भूल गए कि वहां ‘पकौड़े भी सर्व हुए थे।’

Republic & Times Now ppl won't get the joke…they'll think u just accepted your 'wrongdoings' — Soothsayer (@Soothsayer_Uno) February 20, 2018

Was Pakoda served at the venue ? pic.twitter.com/s7P8pFOPQu — Dr Luttapi (@Mayavi101) February 20, 2018

Also the most important point is that the deal was signed using Rotomac pen. Nation wants to know how the rotomac pen came there. — #Voice (@pradeepprema) February 20, 2018

Where was Choksi? Must be meeting his Bhai in this Republic on account of the Times now. — Professional Sevak (@Prof_Sevak) February 20, 2018

" NATION WANTS TO KNOW " ??????????? — nirlep sohal (@dijuli22) February 20, 2018

hahahaha, solid burn ! well done sir — IZAKish (@iZAK_Indian) February 20, 2018

Joke of the country. — wuntakal laxman (@WuntakalL) February 20, 2018

Please sue @navikakumar and @TimesNow and teach her not to indulge in such blatant & motivated character assassination to please her Mentor! BJP Spokespersons who raised this issue to divert Nation from Niravbhai-Mehulbhai scam may also be included. Only you can afford to do this — Raman Srikanth (@ramansrikanth) February 20, 2018

You should circulate on fb and whatsapp and make it a news! — Denning22g (@patiala_denning) February 20, 2018

बीते शनिवार (17 फरवरी) को भाजपा की ओर से सिंघवी पर आरोप लगाए गए थे। जिसके जवाब में सिंघवी ने एक बयान जारी कर कहा था, “भाजपा/राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) की घटिया स्तर की राजनीति ऊटपटांग और हास्यास्पद स्तर तक पहुंच गई है। मैं, मेरी पत्नी, बेटे का गीतांजलि या नीरव मोदी की कंपनी के साथ कुछ लेना-देना नहीं है।”

इससे पहले, सीतारमण ने इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था, “कांग्रेस हमपर झूठा आरोप लगा रही है, क्योंकि उन्होंने अद्वैत होल्डिंग्स से खरीदे गए नीरव मोदी के फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल को इमारत किराए पर दी थी। अद्वैत होल्डिंग्स में कांग्रेस नेता मनु सिंघवी की पत्नी अनिता सिंघवी भी निदेशक रही हैं।”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App