नेपाली पीएम ने गुजराती में ट्वीट कर नरेंद्र मोदी का कहा शुक्रिया, दौरे को बताया सफल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के बाद नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने गुजराती भाषा में ट्वीट कर उन्हें धन्यवाद कहा है। पीएम मोदी शुक्रवार और शनिवार को नेपाल की यात्रा पर थे। इस यात्रा को लेकर केपी ओली ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा और इस दौरे को सफल भी बताया। उन्होंने लिखा, ‘भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। हमें उम्मीद है कि हम साथ में रहते हुए एक निश्चित समय अवधि में द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल कर लेंगे। उम्मीद है कि पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे। मैं मोदी जी को शुक्रिया कहना चाहता हूं।’

वहीं पीएम मोदी ने भी नेपाल के दौरे को सफल बताया। अपना दो दिवसीय नेपाल दौरा पूरा करने के बाद मोदी ने ट्वीट किया, “मेरी नेपाल यात्रा ऐतिहासिक थी। इस दौरान मुझे नेपाल के निराले लोगों से संपर्क स्थापित करने का बड़ा मौका मिला।” उन्होंने कहा कि उनके नेपाली समकक्ष के. पी. शर्मा ओली के साथ बातचीत उपयोगी रही और इस दौरे से भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को नई स्फूर्ति मिली। मोदी ने ट्वीट में कहा, “नेपाल की जनता और सरकार को उनके उत्साह के लिए धन्यवाद।” इससे पहले उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ गलतफहमी दूर हो गई है।

My Nepal visit was historic. It gave me a great opportunity to connect with the wonderful people of Nepal.

Talks with PM Oli were productive. New vigour has been added to India-Nepal relations through this visit. Gratitude to the people and Government of Nepal for their warmth. pic.twitter.com/ZLE5TMX4nI

— Narendra Modi (@narendramodi) May 12, 2018