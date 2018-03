पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को अचानक 500, 1000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा है। अब तक जहां बड़ी संख्‍या में लोग खराब व्‍यवस्‍था और फैसले के नुकसान गिना रहे थे, मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक मां की तस्‍वीर खूब वायरल हो रही है। गांधीनगर के गांव स्थित बैंक में पीएम की मां हीरा बा के बाकी नागरिकों की तरह अपनी नोट बदलवाने की तस्‍वीर वायरल हो गई है। अपने रिश्‍तेदारों के साथ व्‍हीलचेयर पर मंगलवार सुबह ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की रायसण गांव स्थित ब्रांच पहुंची हीरा बा ने 4,500 रुपए के नोट बदलवाए। वह 500 रुपए के नोट लेकर बैंक आई थीं, उन्‍होंने जरूरी फाॅर्म भरा, अपना अंगूठा लगाया और नोट बदले। शाखा ने उन्हें 10 रुपए के नोटों की दो गड्डियां दीं। इसके अलावा उन्हें एक 500 रुपए का और 2000 रुपए का एक नोट दिया। पिछले सप्‍ताह भर से, देश के बैंकों और एटीएम के बाहर रुपए जमा करने और नोट बदलवाने के लिए लोगों की अभूतपूर्व भीड़ दिखाई दे रही है। 11 नवंबर के बाद से सक्रिय हुए एटीएम भी बमुश्किल एक या दो घंटे ही चल पा रहे हैं क्‍योंकि भीड़ बहुत ज्‍यादा है। ऐसी परिस्थितियों के बीच, प्रधानमंत्री की मां का इस उम्र में बैंक आना, ट्विटर पर लोगों के दिल को छू गया।

2000 रुपए का नया नोट पाने के बाद, हीरा बा ने मीडियाकर्मियों को उसकी झलक भी दिखााई। इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए पत्रकारों ने बड़ी कोशिश की, मगर उन्‍होंने कुछ नहीं कहा। बैंक में हीरा बा की तस्‍वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, वायरल हो गईं। लोग अपने बेटे की पहल का साथ देने और एक उदाहरण बनने के लिए हीरा बा की खूब तारीफ कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने लोगों ने हीरा बा के जज्‍बे की तारीफ की है और इसे उन लोगों के मुंह पर ‘तमाचा’ बताया है जो बैंकों व एटीएम के बाहर लाइन नहीं लगाना चाहते। ट्विटर पर कैसे हो रही है पीएम मोदी की मां की तारीफ, देखिए:

PM Modi's mother Heeraben Modi aged 95, reaches bank to exchange her notes !! This is an example

A big Morale booster for all of us !! pic.twitter.com/6W75Vpu2hV — seema choudhary (@Seems3r) November 15, 2016

When 95 years old PM Modi's mother Heeraben Modi could stand up in queue then why not Mayawati & Mamata? She is an inspiration for all of us — Anshul Saxena (@AskAnshul) November 15, 2016

WATCH PM Modi's mother Heeraben Modi exchanges Notes at a bank in Gandhinagar

Simplicty Personified #DeMonetisationpic.twitter.com/FiqrDmQsOV — Rosy (@rose_k01) November 15, 2016

Don't glorify it because she is Modi's mother. Appreciate it because elderlies are willing to take inconvenience to support the move. https://t.co/hnBIj0jWWO — Bhak Sala (@bhak_sala) November 15, 2016

If PM Modi's 94-yr-old Mother Heeraben Modi Can Line Up At Bank Queue To Exchange Currency, Why Can't You?#RushForCash #BlackMoney pic.twitter.com/bJc0uLoI2b — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) November 15, 2016

Rahul Gandhi queues up at SBI branch

Bhakts – Dramebaaz

Heeraben Modi reaches bank in Gandhinagar

Bhakts – Mother India#heerabenmodi — Afroz Malik (@afrozmalikS) November 15, 2016

@Seems3r A good example set by our PM also letting his 94yr old mother to visit bank in distress and he is nowhere around. She barely walks. — Karan Sharma (@Karan_changeind) November 15, 2016

If PM Modi's 94-yr-old Mother Heeraben Modi Can Line Up At Bank Queue To Exchange Currency, Why Can't You?#RushForCash #BlackMoney pic.twitter.com/LHqXw9zssJ — Bindas Ladki (@bindasladki) November 15, 2016

Narendra Modi's mother waiting at the bank just made Sonia Gandhi's son waiting at the bank look a little silly. — Sorabh Pant (@hankypanty) November 15, 2016

वीडियो में देखें, नोट बदलवाती हीरा बा:

