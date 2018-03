पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज (11 मार्च) अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम के शुभचिंतक उन्हें शुभकामना दे रहे हैं और उनकी सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह को शुभकामना देने वालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। बीजेपी के पूर्वोत्तर विजय के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र किया था और उन्हें कांग्रेस का आजाद फौजी बताया था। इस लिहाज से कैप्टन के जन्मदिन पर पीएम का बधाई संदेश महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, “पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।” कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस ट्वीट के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी।”

बता दें कि त्रिपुरा, नगालैंड में बीजेपी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र ने कांग्रेस के सिमटते जनाधार पर तंज कसा था और कहा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री दुर्लभ होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस शासित पंजाब राज्य का जिक्र करते हुए कहा कि ना तो अमरिंदर सिंह अपने को कांग्रेस का समझते हैं और ना ही कांग्रेस उन्हें अपना समझती है। पीएम ने कहा कि वह स्वतंत्र फौजी हैं। तब अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उनके इस कदम को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान और उनके पीछे दूरी पैदा करने की कोशिश बताई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान को उनपर पूरा भरोसा है और वह भी अपने पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हैं।

Who told you that @narendramodi ji? Not me for sure. Did the @INCIndia high command complain to you against me? Anyways, let me make it clear that such frivolous statements won’t help you create a wedge between me and my party, which has full faith in my leadership & vice versa. pic.twitter.com/sIZUs3Q2cK

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 3, 2018