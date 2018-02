पीएम की पत्नी जसोदाबेन सड़क हादसे की शिकार, सपा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने जताई आशंका- कहीं साजिश तो नहीं

समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की है। लगे हाथ उन्होंने जसोदाबेन के कार एक्सिडेंट पर आशंका जताई है कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है। पंखुड़ी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, “जसोदाबेन की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना करती हूं। यह दुखद है कि वो उम्र के इस पड़ाव में भी अकेली रहकर सभी तरफ जा रही हैं और उदासी में जीवन गुजार रही हैं। उम्मीद करती हूं कि उन पर जानबूझकर किसी ने हमला नहीं किया होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो यह बहुत बड़ी त्रासदी होगी।” बता दें कि बुधवार (07 फरवरी) की सुबह जसोदाबेन राजस्थान में उस वक्त एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं, जब वो कोटा में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस गुजरात आ रही थीं। तभी उनकी इनोवा कार और एक ट्रक के बीच चित्तौड़गढ़ के पारसौली थाना इलाके में काटूंदा के पास टक्निकर हो गई। इस हादसे में उनके एक रिश्तेदार वसंतभाई मोदी की मौत हो गई।

पंखुड़ी के इस ट्वीट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है, “तुम जैसे बेईमानो की दुआ काम नही करेगी।” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है, “मायावती को जान से मारने की कोशिश करने वालों को जशोदाबेन याद आ रही हैं।” एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया दी है, “जो अपनी बीबी का न हो सका, देश का क्या होगा दीदी??”

बता दें कि यह दुर्घटना चित्तौड़गढ़-कोटा फोरलेन पर हुई। जसोदाबेन राजस्थान के अटरू से गुजरात के उंझा जा रही थीं। जिस वक्कात उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में इनोवा कार के चालक जयेंद्र को भी चोट आई है। दुर्घटना की सूचना पाते ही पुलिस और प्रशासन के लोग तुरंग घटनास्थल पर पहुंचे और वहां जसोदाबेन समेत सभी रिश्तेदारों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि घायलों में पीएम नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई और भाभी भी शामिल हैं। हालांकि, जसोदाबेन सुरक्षित हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया।

पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का एक्सीडेंट, चकनाचूर हुई कार, देखें PHOTOS

yes, wouldn't put it beyond secular cabal to harm Jahodaben to mock Modi…they tried assassinating Modi via bomb attack on his Patna rally, but that didn't work.

Don't bring your dirty politics in this.She has met an accident and you guys are trying to be benefitted with https://t.co/pE2ESGuoAk crossed the limit of dirty politics

— Bihari Brahman (@___pathakji___) February 7, 2018