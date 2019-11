नोटबंदी के 3 साल पूरे, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा- आओ मोदी चौराहे पर

8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को अचानक राष्ट्र को संबोधित किया और ऐलान कर दिया कि आज से 500 और 1000 के पुराने नोटों की मान्यता खत्म हो जाएगी। तब की गई नोटबंदी के आज तीन साल पूरे हो गए हैं। नोटबंदी की बरसी पर सोशल मीडिया में #आओ_मोदी_चौराहे_पर ट्रेंड कर रहा है। लोग इस हैशटैग के साथ नोटबंदी से हुई परेशानियों का जिक्र कर पीएम नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल पीएम ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि इससे लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन इस फैसले से कालेधन का खात्मा होगा, जाली नोटों पर अंकुश और आतंकवाद पर लगाम लगेगी। पीएम ने अपने संबोधन में देश से कहा था कि आप लोग मुझे सिर्फ 50 दिन का समय दीजिए, फिर अगर मेरी बात सही नहीं हुई तो मुझे जिस चैराहे पर आप लोग बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा।

पीएम मोदी के चौराहे वाले बयान को लेकर ही सोशल मीडिया यूजर्स #आओ_मोदी_चौराहे_पर को ट्रेंड करा रहे हैं। लोग इस हैशटैग के साथ पीएम को ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं कि 3 साल पूरे हो गए लेकिन ना तो कालाधन खत्म हुआ, ना जाली नोटों की तस्करी रुकी और ना ही आतंकवाद पर लगाम लगी।

कुछ लोग पीएम के तब के फैसले को आज ब्लंडर बताते हुए लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने देश को 20 साल पीछे धकेल दिया है। वहीं बहुत से यूजर्स नोटबंदी के दौरान वायरल हुई परेशान नागरिकों की तस्वीर शेयर कर भी पीएम मोदी और उनकी सरकार पर तंज कस रहे हैं।

One man single handed set India’s economy back by 20 years. #आओ_मोदी_चौराहे_पर pic.twitter.com/63heyyrcsS

No tweet from PM @narendramodi today about the benefits of DeMonetisation? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? #NotebandiSeMandiTak #DemonetisationDisaster #आओ_मोदी_चौराहे_पर pic.twitter.com/6Yh9EVmsJM

Modi’s demonetisation is the world’s largest scam. #आओ_मोदी_चौराहे_पर #8NovNeverForget pic.twitter.com/kA9fN6sqSI

Never forget how a power crazed megalomaniac made you beg for your own money. #आओ_मोदी_चौराहे_पर pic.twitter.com/2gHrSPoOGW

