प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (15 जनवरी) को केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर बहुप्रतीक्षित कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। तेरह किलोमीटर लंबे दो लेन वाले इस बाईपास पर 352 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसमें अष्टामुडी झील पर कुल 1540 मीटर लंबे तीन पुल भी शामिल हैं। इस परियोजना से अलप्पुझा और तिरूवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा और कोल्लम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी।

मोदी ने कहा, ‘‘जब हम सड़क और पुल बनाते हैं तो हम केवल नगर और गांवों को ही नहीं जोड़ते। हम आंकाक्षा के साथ उपलब्धि, आशा के साथ अवसर और उम्मीद को खुशहाली से भी जोड़ते हैं।’’ मोदी ने कहा कि जब वह 2014 में सत्ता में आए थे तो केवल 56 प्रतिशत ग्रामीण आबादी देश की सड़कों से जुड़ी थी। आज 90 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण आबादी सड़क से जुड़ी है। मैं आश्वस्त हूं कि हम जल्द सौ प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करेंगे।

हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, पीएम मोदी को ट्विटर पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। मलयालम लेखिका एनएस माधवन ने लिखा, “स्‍मृति ईरानी के लिए मेरे मन में अचानक सम्‍मान बढ़ गया है। कम से कम उन्‍हें उद्घाटन के लिए एक सीटी स्‍कैन मशीन तो मिली। मोदी को देखिए, 3500 किलोमीटर का सफर कर कोल्‍लम पहुंचे हैं। दो लाइन, 13 किलोमीटर के बाईपास की खातिर कोल्‍लम चले आए।” ट्विटर पर #OduModiKandamVazhi, #PavanayiModiAyi और #PavanayiModiAyi जैसे हैशटैग चलाए गए।

Across the globe We have seen many accidental prime ministers but the first time we are seeing a country meeting accident because of a PM #PavanayiModiAyi — Rohith kannan (@rohithkannan) January 15, 2019

Mr. Premachandran, you have shown us how a politician can turn in to complete moron by creating alliance with modi who try to divide India on communal lines. And Modi shame on you for taking privilege for something in which you have zero contribution. #odumodikandamvazhi — Anjali Ganga (@anjaligangap) January 15, 2019

Here is the fact Modi actually ran out of things to inaugurate in Kerala that now he has to choose a freaking 13 KM long bypass road in Kollam so that he gets a chance to address the crowd and boast about devlpmt. Fact is the bypass is already open for public #OduModiKandamVazhi pic.twitter.com/a5y44HHjgq — Fayaz Moidu (@FayazMoidu) January 15, 2019

While he is here, Modi can visit Muttathara to see the flats that LDF govt made for our heroes fishermen, which was inaugurated when Modi was inaugurating the wasted ₹3000 crores. called as statue of unity.#OduModiKandamVazhihttps://t.co/LKU1Rplmmr — Arjun Ramakrishnan (@aju000) January 15, 2019

The 3 bridges,which were at the foundation level,have been completed within 1000 days. 37 of the 46 piers were also completed in this LDF government period. This progress was made in period when the State faced many difficulties like the floods of 2018.#OduModiKandamVazhi — Poornaraj K (@Poornaraj7) January 15, 2019

बहुप्रतीक्षित परियोजना का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा कि सड़क और पुलों से नगर और गांव आपस में जुड़ते हैं और आकांक्षा के साथ उपलब्धि और आशा के साथ अवसर भी आपस में जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अक्सर देखते हैं कि उद्घाटन के बाद कई आधारभूत परियोजनाएं रूक जाती हैं और जनता का पैसा बेकार हो जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने फैसला किया कि जनता का पैसा बर्बाद करने की संस्कृति नहीं चल सकती।’’

मोदी ने कहा कि पिछले चार साल में क्षेत्रीय वायु संपर्क में भी तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए कठिन मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन स्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 65वें से 40 वें स्थान पर आ गयी है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2018 की रिपोर्ट में न्यू पावर रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। ’’

(भाषा इनपुट सहित)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App