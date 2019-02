PM Narendra Modi in J&K: जम्मू-कश्मीर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर स्थित डल झील की सैर की। यहां वे कोट-पैंट, सर पर कश्मीरी टोपी और काला चश्मा पहना हुआ था। झील की सैर के दौरान वे हाथ हिला आम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा इस वीडियो को शेयर किया गया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए। किसी ने पीएम मोदी की तारीफ की तो किसी ने तंज किया। एक यूजर ने लिखा, “101% वहां पर मुश्किल से 20 लोकल होंगे और वो भी सरकारी आदमी। प्रधानमंत्री जी हाथ तो ऐसे हिला रहे जैसे 20 हजार लोगों की भीड़ आयी हो।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “सबसे महान प्रधान मंत्री भारत ने देखा है।”

यूजर्स ने कुछ इस तरह के भी कमेंट किए, “वे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि टूर मिनिस्टर हैं।” “कश्मीर से टूरिज्म के इस संदेश को राज्य को लाभ होगा।” “गुड जॉब, कुछ बेवकूफों ने सोचा कि डल झील उनका है।” “यह देश को देखने, राष्ट्रीय जगहों को समझने और उन्हें बढ़ावा देने का अच्छा तरीका है। इस तरह के दौरे से जानकारी और आइडिया बढ़ती है।” एक यूजर ने यह भी लिखा, “कुछ भी कह लो पर एक स्वैग तो है।”

101% waha par mushkil se 20 local honge..aur wo bhi sarkari aadmi hi! Pradhanamntri ji haath to aese hila rahe jaise 20000 logo ki bheed aayi ho

The message of tourism from Kashmir – will benefit the state more.

