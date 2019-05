मोदी को TIME ने कहा “डिवाइडर इन चीफ”, उपाधि समझ बधाई संदेश होने लगे फॉरवर्ड

मशहूर पत्रिका ‘टाइम’ द्वारा अपने ताजा अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण के कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगायी है। इस तस्वीर के साथ टाइम ने जो हेडलाइन दी है, वो है ‘इंडियाज डिवाइडर इन चीफ’। इसे लेकर भारत में सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा जा रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बिना इस हेडलाइन का मतलब समझे, इसे पीएम मोदी की एक उपलब्धि बता रहे हैं। दरअसल कुछ लोग ‘डिवाइडर इन चीफ’ को एक सम्मानित अन्तर्राष्ट्रीय उपाधि समझ रहे हैं। जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर बधाई संदेश देने शुरु कर दिए हैं। ऐसे ही कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं।

बता दें कि अमेरिकन मैग्जीन टाइम ने अपने 20 मई, 2019 के अन्तर्राष्ट्रीय अंक के कवर पर पीएम मोदी को जगह दी है। इस अंक के कवर पर दो हेडिंग दी गई हैं, जिनमें आतिश तासीर की ‘इंडियाज डिवाइडर इन चीफ’ और अमेरिका के राजनैतिक सलाहकार इयान ब्रीमर की ‘मोदी द रिफॉर्मर’ शामिल है। हालांकि टाइम ने आतिश तासीर के लेख को ज्यादा प्रमुखता से कवर पर जगह दी है। बता दें कि आतिश तासीर भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह और पाकिस्तान के दिवंगत राजनेता और बिजनेसमैन सलमान तासीर के बेटे हैं। आतिश ने अपने लेख में लिखा है कि पीएम मोदी अपने बीते कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। तासीर ने ये भी लिखा है कि मोदी के कार्यकाल में भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद का माहौल बना है।

Time Magazine calls Modi "India's Divider in Chief". His opponents calls him an authoritarian Ruler. His followers see him as their Compass, and hope he has a Protracted rule. Frankly, Modi is sounding more and more like a Geometry Box.

#TimeMagazine has titled its latest cover as

"India's divider in Chief" with a photo of #Modi.

But here are those things that can't be ignored-

1) Cover Article is written by Aatish Taseer.

2) Aatish Taseer is The Son of Pakistani Politician Salmaan Taseer. pic.twitter.com/Y6TSxFb0tr

