कर्नाटक के बेल्लारी में रेड्डी बंधु के साथ मंच शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के निशाने पर आ गये हैं। पीएम मोदी पर लगातार हमले हो रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार (4 मई) को बेल्लारी में एक रैली में माइनिंग में करप्शन के दागी जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी के साथ पीएम मोदी ने मंच शेयर किया था। बीजेपी ने बेल्लारी सिटी सीट से जी सोमशेखर रेड्डी को टिकट दिया है। इसके अलावा रेड्डी फैमिली के 6 और सदस्यों को भी टिकट बीजेपी ने दिया है। गुरुवार को पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बेल्लारी को लेकर ऐसा प्रचार कर रही है जैसे यह सिर्फ चोर और लुटेरों का जगह है। पीएम ने कहा कि ऐसा जताना बेल्लारी का अपमान है।

इधर सोमशेखर रेड्डी के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें मीडिया में आने के बाद कांग्रेस और कई लोगों ने उनपर हमला किया है। जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने लिखा, “बेल्लारी के माइनिंग माफिया रेड्डी भाइयों को 8 टिकटें देने के बाद पीएम उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, खूब खाऊंगा और खाने वालों को दूध पिलाऊंगा और मंत्री बनाऊंगा।” कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा, “मोदी जो कि पूरे करप्ट हैं, अपने से कम करप्ट रेड्डी भाइयों के साथ, रेड्डी भाइयों को निश्चित रूप से मोदी के साथ स्टेज शेयर कर मोदी से कम ही शर्म आ रही होगी।” कर्नाटक कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने ट्वीट किया, “8 रेड्डी ब्रदर्स एंड कंपनी प्लस जेल बर्ड येद्दी प्लस शाह के झूठ प्लस पीएम मो मोदी बराबर कर्नाटक के भ्रष्ट 11, मोदी जी आप ऐसी टीम के साथ 60 पर ऑल आउट होने जा रहे हैं ।”

After giving 8 tickets to the Bellary (Reddy) brothers mining mafia, Modi shares stage & campaigns with them. “खूब खाऊंगा और खाने वालों को दूध पिलाऊंगा और मंत्री बनाऊंगा”https://t.co/hhGynhgYVW — Prashant Bhushan (@pbhushan1) May 4, 2018

Can’t believe Modi, who has fielded Reddy brothers, infamous for their mining scam, speaks about illegal mining. #ModiHitWicket — Hasiba (@HasibaAmin) May 3, 2018

Modi, a man corrupt to the core with less corrupt Reddy brothers. Reddy brothers must be feeling little embarrassed for sharing stage with Modi.

https://t.co/floX6sRM0o — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) May 4, 2018

8 Reddy Brothers & Co. + Jail Bird Yeddy + #ShahOfLies + PM Modi = Karnataka’s Corrupt XI Modi ಅವರೇ, With such a team, you are sure to get ALL OUT for 60#ModiHitWicket pic.twitter.com/MYBqvH8ybm — Karnataka Congress (@INCKarnataka) May 3, 2018

First Ask your Rajkumar to say this pic.twitter.com/IkTNDvcck7 — Nandini Rossellini (@NandiniRosselli) May 3, 2018

Maiya mori,

Main nahin maakhan khayo !! pic.twitter.com/RpuJ5S1fYb — Mrinal Pande (@MrinalPande1) May 4, 2018

चौकीदार ही चोर निकला — DAYANAND SHARMA (@dnsharma1968) May 4, 2018

कांग्रेस की सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर हसीबा अमीन ने ट्वीट किया, “विश्वास नहीं होता है, मोदी जिन्होंने रेड्डी भाइयों को टिकट दिया है, जो माइनिंग स्कैम के लिए कुख्यात हैं, अब अवैध माइनिंग पर बोल रहे हैं।” बेल्लारी की इस रैली में पीएम मोदी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को सिद्धा रुपैया सरकार की संज्ञा दी और कहा कि इस भ्रष्ट सरकार में सिर्फ पैसा और कमीशन देने से ही नौकरी मिलती है।

