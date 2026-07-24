नीट पेपर लीक के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते 23 जुलाई 2026 की रात 11:52 बजे सीजेपी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में था। इससे ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में महत्वपूर्ण संदेश था मगर इसे किसी स्टूडियो में प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि मोबाइल के पोर्ट्रेट सेल्फी वीडियो मोड में शूट किया गया था। वीडियो ना ही ज्यादा लंबी थी, यह ऐसा ही वीडियो था जैसे GenZ अपने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करते हैं।

लोग वीडियो के टाइमिंग को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं,क्योंकि पीएम मोदी ने यह वीडियो 23 जुलाई की रात 11:52 बजे पोस्ट किया जबकि सरकार के साथ सीजेपी की बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे होनी थी। बैठक के लगभग 12 घंटे पहले यह वीडियो शेयर किया गया जिससे काफी बातें बैठक के पहले ही सामने आ गईं। पीएम मोदी की इस वाडियो को सोशल मीडिया के तीन फ्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, जिसमें एक्स,फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया खबर लिखे जाने तक इसे लगभग 404.9 मिलियन लोगों ने देखा है। यह संख्या अभी और बढ़ते ही जा रही है।

पीएम मोदी ने वीडियो में क्या कहा?

वीडियो में पीएम मोदी ने डायरेक्ट अपनी बात रखने हुए कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी, कैबिनेट 24 जुलाई को दोपहर एक बजे मीटिंग करेगी। इसके साथ ही उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया और आगे कहा कि मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में एक नया बिल पेश किया जाएगा। वीडियो में कोई भाषण नहीं था ना ही सरकारी संबोधन बल्कि Gen Z के साथ की गई बात है। पीएम मोदी ने छात्रों को “दोस्तों” कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है। इससे लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत दुख पहुंचा है। इसीलिए पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे अब जेल में हैं।

खास बात जिसे नोटिस की जा रही है कि पीएम मोदी ने वीडियो में ‘मित्रों’ नहीं, ‘फ्रेंड्स’ कहकर संबोधित किया था। यह पीएम मोदी का एक अलग अंदाज था। ‘फ्रेंड्स’ शब्द का इस्तेमाल इंस्टाग्राम, रील्स और दोस्ती यारी में अक्सर की जाती है। यह वीडियो रिलेटेबल थी ताकि नये युवा इससे खुद को कनेक्ट कर सकें।

एक्स पर अब तक के व्यूज- 32.9 मिलियन

फेसबुक पर अब तक के व्यूज- 109 मिलियन

इंस्टाग्राम पर अब तक के व्यूज- 263 मिलियन

वीडियो पर अब तक टोटल व्यूज- 404.9 मिलियन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर यूजर्स के कुछ टॉप रिएक्शन

एक यूजर ने पीएम के इंस्टा वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा है, “धन्यवाद, मोदी जी। कड़े कानूनों का स्वागत है, लेकिन जवाबदेही भी हर लेवल पर होनी चाहिए। बार-बार पेपर लीक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें NTA के अधिकारी भी शामिल हैं। जो माता-पिता जानबूझकर अपने बच्चों के लिए लीक हुए पेपर खरीदते हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। ईमानदार छात्र एक निष्पक्ष सिस्टम के हकदार हैं।”

एक और अन्य यूजर ने लिखा है, “आप जानते हैं कि यह Genz का टाइम है, तभी PM को भी सेल्फी वीडियो (जूम करके) बनाना पड़ता है।

एक और यूजर ने इंस्टा वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि स्टूडेंट से सीध संवाद करने के लिए प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद।

पीएम मोदी के फेसबुक वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि मोदी जी इस्तीफा लीजिए शिक्षा मंत्री से, धर पकड़ से कुछ नहीं होने वाला।

एक और अन्य यूजर ने लिखा है मोदी जी अब किसी दूसरे को काम करने दो, 80 साल के होने वाले हो यहां 60 साल में रोज लोग रिटायर हो रहे हैं, किसी दूसरे को मौका दो अब बहुत मजा कर लिए।

एक और यूजर ने लिखा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही समाधान है।

एक अन्य यूजर ने लिखा है कि जंतर-मंतर पर तो इंटरनेट बंद है, वहां प्रोटेस्ट करने वाले कैसे ये वीडियो देखेंगे?

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