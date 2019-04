‘हिंदू कभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों पहले एक रैली में यह बात कही थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात को लेकर पीएम पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उनपर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था कि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वो हिंदूओं से डरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ‘हिंदू टेरर कार्ड’ खेलकर वोटों के ध्रुवीकरण करने का काम करती है। पीएम ने कहा था कि हिंदू शांति और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इतिहास में कही भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हिंदू किसी आतंकी गतिविधि में शामिल रहे हों।

पीएम की इस बात पर अब ट्विटर पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘यह सही नहीं है। कम से कम सभी जानते हैं कि इतिहास में एक हिंदू आतंकवादी है। नाथूराम गोडसे…जिसने महात्मा गांधी को मारा।’

“Hey Ram”!

These were the final words of Gandhiji when three bullets were fired at him by Nathuram Godse (Hindu) from 9mm Beretta, automatic pistol.

Nathuram Godse was a Hindu & a Terrorist. He killed the Father of Nation – #Gandhiji#IndianHistoryFacts @ttindia pic.twitter.com/j3lTuriuJd

