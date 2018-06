सिंगापुर की मस्जिद पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय यूजर्स का तंज- टोपी भी पहन लेते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में शनिवार (2 जून) को धार्मिक स्थलों का दौरा किया। सिंगापुर के तीन दिवसीय दौरे पर यहां आए मोदी श्री मरियम्मां मंदिर पहुंचे और वहां प्रार्थना में शामिल हुए। यह मंदिर देश का प्राचीनतम हिंदू मंदिर है। पीएम मोदी इसके बाद चूलिया मस्जिद गये। ये मस्जिद भारत के कोरोमंडल तट के चूलिया मुस्लिम व्यापारियों द्वारा अंसार साहिब के नेतृत्व में 1826 में निर्मित की गई थी। मस्जिद में मोदी को हरे रंग की शॉल भेंट की गई। मस्जिद के बाद मोदी बुद्ध टुथ रेलिक टेंपल एवं म्यूजियम गए।

पीएम मोदी सिंगापुर में मस्जिद क्या गये। यहां भारत में लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। सिमरन सिंह ने कहा, “टोपी भी पहन लेते मोदी जी, हम भक्तों का वहम तो खत्म हो जाता।” एक यूजर ने पीएम मोदी को अयोध्या याद दिलाई और कहा, “मस्जिद मस्जिद के बहुत हुए फेरे, टैंट में विराजे हैं मोदी रामजी तेरे-मेरे।” सौरव सिंह ने लिखा, “तभी इतना बुरा रिजल्ट आ रहा है।” अक्षय ने लिखा, “कुछ भी कर लो वोट नहीं देंगे। अनंत चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, “राम लला से मिलने अयोध्या क्यो नही जाते, तुम्हारा पाखंड विराट हिंदुओं के सामने आ चुका है।” एक यूजर ने कहा, “बलरामपुर, पुरुलिया के त्रिलोचन महतो को जिस गांव में फांसी पर लटका कर मार दिया गया था, उसी गांव के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल महतो का थोड़ी देर पहले अपहरण कर लिया गया, उसकी मोटर साइकिल तालाब के पास मिली है।”

Visited the Chulia Mosque in Singapore. The Mosque is one of the oldest in the city. pic.twitter.com/WqUMBvrObq

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2018