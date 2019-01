प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (17 जनवरी) अमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के दरम्यान खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल से एक जैकेट खरीदी और इसके लिए डिजिटली (रुपे कार्ड से) पेमेंट किया। जैसे ही उनका यह वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने जहां इसे पीएम मोदी का ड्रामा करार दिया, वहीं कुछ यूजर्स ने पीएम मोदी की इस बात के लिए तारीफ भी की है कि उन्होंने खादी ग्रामोद्योग को फिर से जीवित किया है। बता दें कि पीएम वाइब्रैंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए तीन दिनों के दौरे पर गुजरात आए हुए हैं।

बता दें कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पर महंगे कपड़े पहनने के आरोप लगाती रही है और सूट-बूट की सरकार कह कर केंद्र पर निशाना साधाती रही है। प्रधानमंत्री के सूट पर तब विवाद हुआ था जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्‍ट्रपति थे और भारत आए थे। उनसे मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने ऐसेे कपड़े का सूट पहना था, जिस पर उनके नाम की धारियां लिखी थीं। बाद में यह सूट नीलाम कर दिया गया था। एक कारोबारी ने कई करोड़ रुपए देकर इसे खरीदा था।

@_NairFYI नाम के यूजर ने लिखा है, This is pure drama ! What will he do with these cheap clothes, we never saw him wearing anything costing less than lakhs

@Shaba_ नाम के यूजर ने लिखा है, Still better than doing this for elections only. वहीं @jaggisthind ने लिखा है कि किसी और के कार्ड पे मोदी जी ने खरीददारी कर ली।

@MMuqsith ने लिखा है, “नौटंकी।” इनके अलावा @jaggisthind नामक यूजर ने भी लिखा है, Only Camera Showbaazi एक एन्य यूजर ने पीएम मोदी की ड्रेसिंग के अलग-अलग अंदाज की तस्वीरें पोस्ट कर ताना मारा है।

This type of dress not available in khadi! pic.twitter.com/ifv9x36HYn — Muthukrishnan (@Muthukr57852984) January 17, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App