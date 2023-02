Adani Row: PM मोदी की तस्वीर शेयर कर बोली कांग्रेस-दिन-रात बस एक ही नाम जपते हैं, लोगों ने पूछे ऐसे सवाल

Adani Row: कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर शेयर कर लिखा गया है कि दिन-रात बस एक ही नाम जपते हैं!

तस्वीर शेयर कर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला (फोटो सोर्स- INCindia/Twitter)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram