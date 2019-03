PM Narendra Modi Trailer: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेलर बुधवार को जारी हो गया है। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री मोदी के रोल में दिखेंगे। फिल्म का ट्रेलर काफी देखा जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी बातें की जा रही हैं। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म में पीएम मोदी के जीवन के कई अहम घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। फिल्म के कई डायलॉग हिट हो गए हैं और अब सोशल मीडिया पर लोग इन्हें लेकर विवेक ओबेरॉय को खूब ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार ने किया है और यह फिल्म 5 अप्रैल को देशभर में रिलीज की होगी।

फिल्म के ट्रेलर को 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। फिल्म के ट्रेलर में दिखाई दे रहा है कि अभिनेता बोमन ईरानी बिजनेसमैन रतन टाटा की भूमिका कर रहे हैं, वहीं मनोज जोशी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। जरीना वहाब फिल्म में पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का किरदार निभा रही हैं।

#PMNarendraModiTrailer

Me after looking at my all daily life problems pic.twitter.com/gKgzQMJSzD — आदरSH (@sarcastic_zoned) March 20, 2019

When you eat dosa with a fork #PMNarendraModiTrailer pic.twitter.com/VC9tAJEaNi — Godman Chikna (@Madan_Chikna) March 21, 2019

Rajkot Police, when they see someone playing PUBG. #PMNarendraModiTrailer pic.twitter.com/AEsJ16WzIU — Bade Chote (@badechote) March 21, 2019

फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में उनके बचपन से लेकर और देश का प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में वह हिस्सा भी है, जब पीएम मोदी सन्यास लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों में रहे थे। बहरहाल पीएम मोदी के समर्थकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।

