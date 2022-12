PM Modi Mother Heeraben Death: पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने यूं जताया दुख

PM Narendra Modi Mother Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने दुःख जताया है।

PM Modi Mother Dies: पीएम मोदी ने स्वर्गीय मां हीराबेन को दी श्रद्धांजलि (Photo Source- ANI)

