प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का दौरा किया। खास बात ये रही पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो में आम लोगों के साथ सफर कर इस्कॉन के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मेट्रो में लोगों ने पीएम मोदी के साथ जमकर सेल्फी ली। इसी बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के अंदर का एक वीडियो अपलोड हुआ है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी प्यास से एक बच्चे के कान खींचते हैं। इस पर बच्चे ने भी मासूमियत में हाथ चला दिए। इस पर पीएम मोदी ने भी बच्चे के दोबारा कान खींचे और बच्चे ने एक बार फिर हाथ चला दिए।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग बच्चे की मासूमियत पर खूब कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने अपने कमेंट में पीएम मोदी की भी दिल खोलकर तारीफ की। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में 670 पेज की और 800 किलो वजनी भागवत गीता का उद्घघाटन किया। इस्कॉन के अनुसार, भागवत गीता की यह प्रति किसी भी पवित्र ग्रंथ की छापी गई अब तक सबसे बड़ी प्रति है।

Once this child gets to know

What Prime Minister is, He will laugh & laugh & laugh upon seeing this video.

