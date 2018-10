प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (3 अक्टूबर) को एक छोटी बच्ची बेलाकु को ट्वीट करके उसके जन्मदिन पर बधाई दी। बेलाकु पीएम मोदी की तस्वीर अपने जन्मदिन के केक पर चाहती थी। बेलाकु के पिता ने जन्मदिन के केक की तस्वीर ट्विटर पर एक संदेश के साथ पोस्ट की। इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित किया।

कर्नाटक की रहने वाली बेलाकु के पिता ने अपने ट्वीट में तस्वीर के साथ संदेश भी लिखा था। पिता महेश विक्रम हेगड़े ने अपने ट्वीट में लिखा,”आज मेरी बेटी बेलाकु का जन्मदिन है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? उसने कहा,’मैं मोदी जी का फोटो अपने बर्थडे केक पर चाहती हूं।’ क्योंकि असल में मोदी जी चोर हैं, ऐसे चोर जिन्होंने बच्चे का भी दिल चुरा लिया है।”

इस ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा,”कृपा करके मेरी शुभकामनाएं नन्हीं बेलाकु तक पहुंचा दीजिए। मैं उसकी खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।” इसके बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी द्वारा बधाई देते ही बेलाकु का जन्मदिन वायरल हो गया। बेलाकु को जन्मदिन की बधाई देने वालों को तांता लग गया। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे, जो बेलाकु को निजी तौर पर नहीं जानते हैं। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि कन्नड़ भाषा में बेलाकु का अर्थ रोशनी होता है।

@mvmeet Belaku Means light. Such a wonderful name. You are so lucky to have Modiji blessings Belaku. Happy birthday to you. God bless you with good health and happiness.

— Vasanth (@Vasanth0781) October 3, 2018