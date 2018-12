असम के ड्रिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल का मंगलवार (25 दिसंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुल के ऊपर से हाथ हिलाकर मौके पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मौके पर खड़ी ट्रेन में बैठे लोगों का भी पीएम मोदी ने अभिवादन स्वीकार किया लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो आने पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में पीएम मोदी पुल पर चलते हुए ट्रेन में बैठे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर जुनैद शेख नाम के एक यूजर ने लिखा, ”चलती ट्रेन रुकवा के कौन टाटा बाय-बाय करता है?” रोशन राय नाम के यूजर ने लिखा, ”नितिन गडकरी कहां हैं? उन्हें भी बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए।” एक यूजर ने लिखा, ”गजब बंदा है। ट्रेन को भी रोक लिया हाथ हिलाने के लिए।”

एक यूजर ने लिखा, ”हाहाहाहा गजब यार ट्रेन को भी टाटा कर दिया, ऐसा हमलोग बचपन में करते थे।” पंकज शंकर नाम के यूजर ने लिखा, ”फ्रेम में साहेब के अलावा कोई घुस नहीं सकता… पर कैमरामैन की परछाई ने घुसपैठ कर दी!” बता दें कि इस पुल के शुरू होने से अरुणाचल प्रदेश जाना आसान हो गया है। इसके जरिये करीब 170 किलोमीटर का चक्कर बचेगा और 4 घंटे का सफर कम होगा। वहीं, दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन को भी सफर में अब 3 घंटे कम लगेंगे।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi at Bogibeel Bridge, a combined rail and road bridge over Brahmaputra river in Dibrugarh. #Assam pic.twitter.com/LiTR9jO5ks

— ANI (@ANI) December 25, 2018