त्रिपुरा में शुक्रवार (9 मार्च) को मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहयोगी इंडिजनस पीपुल्स फ्रंट आफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ सत्ता संभाली। राज्यपाल तथागत राय ने 48 वर्षीय देब को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री जिश्नु देव बर्मन, आईपीएफटी के नरेंद्र चंद्र देबबरमा, रतन लाल नाथ, सुदीप राय बर्मन, प्राणजीत सिंह राय, मनोज कांति देब, मेवार कुमा जमातिया (आईपीएफटी) और सनतना चकमा ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। असम राइफल्स ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और भाजपानीत राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही पीएम मोदी स्‍टेज पर पहुंचे, सभी नेता उनका अभिवादन करने को अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए। मंच से गुजरते समय, मोदी ने सभी के अभिवादन का जवाब दिया मगर कथित तौर पर आडवाणी को ‘इग्‍नोर’ कर आगे बढ़ गए।

समाचार एजंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में, प्रधानमंत्री आडवाणी के सामने से बिना उन्‍हें प्रणाम किए गुजरते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह भी दिखा कि आडवाणी इस दौरान लगातार प्रधानमंत्री को देखते रहे। वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने मोदी पर खरी-खोटी सुनाई और याद दिलाया कि कैसे अपने हर एक भाषण में वह आडवाणी की याद दिलाते थे।

देखें यह वीडियो:

#WATCH Agartala: Former Tripura CM Manik Sarkar and PM Narendra Modi meet at swearing ceremony of Biplab Deb and others pic.twitter.com/89QtBYkeVm — ANI (@ANI) March 9, 2018

विकास सिंह ने लिखा, ”एक बात जो मुझे वीडियो में पसंद नहीं आई वो ये कि आडवाणी जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी को घूमकर उनका अभिवादन करना चाहिए था। इससे एरोगेंस दिखती है। नरेंद्र मोदी जैसे नेता से ऐसा अपेक्षित नहीं है।”

देखें अन्‍य यूजर्स ने क्‍या कहा-

जो आदमी अपने गुरु जो बुजुर्ग हो गया है उसको सम्मान नही कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी के बुजर्ग नेता सरदार पटेल जी जो संघियो पर बैन लगाए को सम्मान नही मिला कि बात करता है। अब भी आंख खोल लो अंधभक्तो — ashu (@hindi564) March 9, 2018

Advani ko 2014 ke baad hi politics se sanyaas lena tha.. tab aaj respect hoti kyoki 4 saal se insult ho rahi h advani ki — Sunil Dubey (@sunil_wrt) March 9, 2018

One thing I didn't liked in the video that elder leader like #AdvaniJi is standing with folded hands, @narendramodi ji shud have turned n shud have greeted him, shows arrogance! Not expected frm a leader like #NaMo — Vikas Singh (@drsvikas) March 9, 2018

this is how God punishes you for your sins. look at Advani, the mentor of Modi, standing there like a discard tht Modi doesnt even like to talk to. he's being insulted so brutally.

Modi will also face similar fate soon. — Padma Rani (@PadmaRani_) March 9, 2018

I never seen such an arrogant person in my life.. One day you will regret Mr. Modi.. Sure — SRINIVAS (@POKURIPOKURI) March 9, 2018

Advani saved modi’s life during gujarat issue .. @narendramodi don’t know how to respect elders ..Gud lesson for Advani Ji — பேகன் (@kcgbacon) March 9, 2018

Felt bad about Advani ji.. you should have been limit this guy on 2003 itself. — Naveen Donepudi (@NaveenMacho) March 9, 2018

This is definitely not Bharatiya Sanskar. Power has got into his head. Blinded by arrogance of power? Advaniji has been repeatedly insulted in public. Why does he accept such invitation?https://t.co/6yqnym12hY — Dr Luttapi (@Mayavi101) March 10, 2018

Is it just me or he really missed to greet Mr. L.K. Advani?!?!. — Mayuresh R. Shinde (@MayureshRShinde) March 9, 2018

And you call this sanskaar @narendramodi . There was a time when he was bheeshmapithamaha now to be ignored . Where is your so called BJP ideology — prashanth (@prasheverywhere) March 9, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App