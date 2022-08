We always remember Lal Bahadur Shastri ji's slogan of 'Jai Jawan, Jai Kisan'. Later, AB Vajpayee added 'Jai Vigyaan' to this slogan. Now, there is another necessity to add – 'Jai Anusandhan' (research & innovation). Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyaan aur Jai Anusandhan: PM Modi pic.twitter.com/fQgljfzJ3W