विदेश में पतंग उड़ा देश में ट्रोल हो रहे पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तीन देशों की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी मंगलवार को इंडोनेशिया पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति जोको विदोदो से मुलाकात की। पीएम मोदी और विदोदो ने जकार्ता में लगी पतंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साथ में मिलकर पतंग भी उड़ाई। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी द्वारा जकार्ता में पतंग उड़ाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के कारण सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा इस वक्त मोदी को जमकर ट्रोल कर रहा है। एक यूजर ने इस वीडियो को ट्वीट कर कहा, ‘पीएम मोदी पतंग उड़ाकर तेल के बढ़ते दाम और भारत को परेशान करने वाली समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं।’

एक यूजर ने कहा, ‘देश में चल रही अनगिनत समस्याओं से बिल्कुल बेफिक्र बेपरवाह ये झोला उठाकर चलने वाला चौकीदार पतंग उड़ा रहा है। ताज्जुब है विदेशी पत्रकार इससे प्रश्न भी नहीं करते।’ एक यूजर ने लिखा, ‘उड़ाने में बहुत आगे हैं पीएम मोदी।’ एक यूजर ने लिखा, ‘…और एक बार फिर पीएम मोदी 20 घंटे काम करते दिखे। भारत ने इन्हें इसलिए वोट दिया था ताकि ये पतंग उड़ा सकें।’ एक यूजर ने लिखा, ‘पीएम मोदी पतंगबाजी में मस्त हैं, बैंक स्ट्राइक में मस्त हैं और जनता पस्त है।’ एक ने लिखा, ‘पेट्रोल महंगा हो रहा है और नमो पतंग उड़ा रहा है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘इन्हें देखो ये हमारी टैक्स मनी से पतंग उड़ा रहे हैं, मोदी जी आप इंडोनेशिया से मेरे लिए कुछ लेकर आइएगा।’

Modi trying to find solution to rising fuel prices and other serious governance issues plaguing India pic.twitter.com/OfEUUtt4NR — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) May 30, 2018

देश में चल रही अनगिनत समस्याओं से बिल्कुल बेफिक्र बेपरवाह ये झोला उठाके चलने वाला चौकीदार कंकय्या उड़ा रहा है ताज्जुब है विदेशी पत्रकार इससे प्रश्न भी नहीं करते। — R k bahadur (@Rkbahadur1) May 30, 2018

This man become PM to enjoy the fun, fantasies & privileges by using PM’s position not to serve the #Nation. All his promises remain just a slogan, #Jumlas!. People fighting to survive by soaring fuel prices, inflation etc, but #BlindBhakts living in fools paradise. — Abdul Sathar (@asuchil2f) May 30, 2018

Look at him enjoy flying kites with our tax money Modi ji buy for me something nice from Indonesia — Sυяραηαкнα (@fehmeenavoice) May 30, 2018

Hardly working PM — SayYesToPeace (@SayYesToPeaceOm) May 30, 2018

We are tight with fuel prices but our beloved PM is enjoying Kite. Thankyou Democracy!!! — Purusoth (@PurusothamanC) May 30, 2018

Yaar asli Zindagi ke maze toh inke hi hain — Slumber Woman (@MauveMemory) May 30, 2018

Let him do that.. He's good at dol bhajhana and pathang udana.. Of course.. Not to forget his streanh… Jhoot bholna — DR.MAHESH CP (@DRMAHESHCP1) May 30, 2018

Petrol mahanga ho raha tha, NaMo patang uda raha tha. — Detective Byomkesh (@Dhuandhaar) May 30, 2018

What next!! Pokemon GO?? — Aditya (@Dittu20) May 30, 2018

Udaane me bahut aage hain — Sarkarsm (@thebakwaashour) May 30, 2018

बता दें कि जकार्ता में रामायण और महाभारत की थीम पर पतंग प्रदर्शनी लगी है। पतंगों पर भगवान राम और हनुमान के चित्र बने हुए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने मर्देका पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, “यह संबंध गर्मजोशी और अपनेपन की भावना पैदा करता है। राष्ट्रपति जोकोवी के साथ वार्ता से पहले नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।” वहीं, मोदी ने अपने आधिकारिक दौरे की शुरुआत बुधवार को यहां कालीबाता हीरोज कब्रिस्तान में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की। मोदी मंगलवार को यहां पहुंचे थे। यह उनकी बतौर प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की पहली यात्रा है।

