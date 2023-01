Ganga Vilas Cruise पर कांग्रेस नेत्री बोलीं- हवाई चप्पल पहने वाले हवाई जहाज में घूम लिया हो तो…, मिले ऐसे रिएक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने13 जनवरी को वर्चुअली वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को रवाना किया।

गंगा विलास 18 सुइट्स समेत सुविधाओं से लैस एक लक्जरी क्रूज है (फोटो सोर्स – पीटीआई)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 13 जनवरी यानी शुक्रवार को गंगा विलास क्रूज (Ganga Vilas Cruise) को वर्चुअली वाराणसी से रवाना किया। एक तरफ सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता (BJP Leader) इसकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी दल कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। सपा से लेकर कांग्रेस ने गंगा विलास क्रूज (Congress on Ganga Vilas Cruise) को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा (Alka Lamba) ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया तो लोगों ने कई तरह के कमेंट किए।

