इजरायली पीएम के सामने नरेंद्र मोदी ने दिया ऐसा भाषण कि ट्विटर पर हो गए ट्रोल

इजरायली प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू और पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार (17 जनवरी) को गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने अहमदाबाद के पास देव धोरेला गांव में आई क्रिएट (iCreate) सेन्टर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस सेन्टर के उद्घाटन भाषण में बताया कि क्यों iCreate में आई को छोटा रखा गया। उन्होंने कहा, “iCreate का जो आई है, वो स्मॉल लेटर में हैं। जब iCreate का नाम तय हो रहा था, तो आई को हमने छोटा क्यों रखा, इसके पीछे भी एक वजह थी। साथियों, क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी रुकावट होती है आई का बड़ा होना। क्रिएटिविटी के साथ अगर आई कैपिटल है तो उसका मतलब है अहम और अंहकार आड़े आ रहा है।”

पीएम के इस भाषण पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है, “वाह मोदी जी वाह ! सेंसर बोर्ड ने Padmavati का “i” हटा दिया और आपने उसे उठाकर यहां लगा दिया । अब आपका मोदियापा बंद करो iCreate lol.” दूसरे यूजर ने पीएम को ट्रोल करते हुए लिखा है, “मित्रों अब अगर किसी को प्रोपोज़ करना हो तो आई लव यू ऐसे लिखना i Love you.” इसी तरह कुछ लोगों ने पीएम मोदी के तर्क को बकवास करार दिया है तो कुछ समर्थकों ने ट्रोलर्स पर निशाना साधा है। एक अन्य यूजर ने लिखा है, “This coming from a person who wants to take all the credit for all the good will that India has in the world. Funny.”

iCreate सेंटर का उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे। वहां नेतन्याहू ने पत्नी के साथ चरखा भी चलाया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर सूत की माला चढ़ाई।

iCreate का जो आई है, वो स्मॉल लेटर में हैं। जब iCreate का नाम तय हो रहा था, तो आई को हमने छोटा क्यों रखा, इसके पीछे भी एक वजह थी। साथियों, क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी रुकावट होती है आई का बड़ा होना: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) January 17, 2018

iCreate ka 'i' small letter mein hai. I ko chota kyo rakha iske piche bhi ek wajah hai. Creativity ki sabse badi rukavat hoti hai 'I' ka bada hona. Creativity ke saath agar I capital hai, to uska matlab h aham aur ahankar aade aa rha h: PM Modi at iCreate Centre #Ahmedabad pic.twitter.com/gnJvOrk1S2 — ANI (@ANI) January 17, 2018

वाह मोदी जी वाह ! सेंसर बोर्ड ने Padmavati का "i" हटा दिया और आपने उसे उठाकर यहां लगा दिया । अब आपका मोदियापा बंद करो iCreate lol https://t.co/8DXM43FiRa — Md Asif Khan (@imMAK02) January 17, 2018

Modiji plz apne naye speech writer ko fire kardo. Kuch bhi bulwa raha hai apse — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) January 17, 2018

This coming from a person who wants to take all the credit for all the good will that India has in the world. Funnyhttps://t.co/eJqFpKzQjc — Jet Lie(Vasooli Bhai) (@Vishj05) January 17, 2018