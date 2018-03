भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार (12 मार्च) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग वाराणसी की मशहूर जगहों की सैर की। प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी में मैक्रों ने देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात आध्यात्मिक नगरी काशी स्थित गंगा नदी में नौका की सैर की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। नौका सैर के दौरान गंगा के अस्सी घाट पर पहुंचने पर पुष्पवर्षा करके मैक्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नाव की सैर के दौरान मैक्रों ने तुलसी घाट के सामने से गुजरते वक्त रामलीला का मंचन देखा और श्रीराम चरित मानस का पाठ सुना। प्रभु घाट और चेतसिंह घाट पर कलाकारों ने महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहला उपदेश दिये जाने की झांकी प्रस्तुत की।

मोदी और मैक्रों के नाव पर सैर करने की तस्‍वीरें सोशल मीडिया में आईं तो लोग भड़क गए। कुछ यूजर्स ने कहा कि एक ओर महाराष्‍ट्र में किसान आंदोलित हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे।

While farmers are taken for a ride in Mumbai! — Subhashish Dhar (@subhashish06) March 12, 2018

PM cum Tour Manager — NIKHIL SHIRSATH (@nsshirsath) March 12, 2018

किसान का इतना बड़ा मार्च और ये आदमी tourist guide बन के बैठा है — Shameela (@shaikhshameela) March 12, 2018

Eak baar Macon ko Mumbai ki sadkon par nange paunw, bhuke pet Kisaan ko bhi dikha do — Rabi Sen (@RabiRsen397) March 12, 2018

अनमोल ने लिखा, ”हजारों किसान अपने हक के लिये मुम्बई मे आंन्दोलन कर रहे हैं, माननीय फोटो खिचाने में व्यस्त हैं।” अमित सिंह ने लिखा, ”अन्नदाता पस्त मोदी जी नौकाविहार में मस्त।”

हजारों किसान अपने हक के लिये मुम्बई मे आंन्दोलन कर रहे है माननीय फोटो खिचानें मे व्यस्त है — anmol pal (@pal_amol) March 12, 2018

Farmers are dying, protesting with bare and blooded feets & our PM @narendramodi enjoying state reception, meanwhile Kashi is still dirty and like 2014 only. — Detective Byomkesh (@Dhuandhaar) March 12, 2018

अन्नदाता पस्त मोदी जी नौकाविहार में मस्त — Amit Singh (@AmitSin94408053) March 12, 2018

we need to really feel sad and ashamed of this nonsense. dont we really sympathize with our farmers? look at the state of them. let us stop this gimmick — Arockia Edwin (@edwinarockia) March 12, 2018

Pradhan sevak's extravegant show of total arrogance towards public money. Bjp must be ousted in all elections by keeping out our own differences n work for the common man. — Subodh Jain (@skjain1953) March 12, 2018

नाव पर सैर से पहले फैसिलिटेशन सेंटर में मोदी और मैक्रों ने वस्त्र संग्रहालय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा लगाई गई हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी को देखा। बाद में उन्होंने श्रीराम चरित मानस पर आधारित नाटिका ‘चित्रकूट‘ का आनन्द भी लिया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App