नरेंद्र मोदी और एंजेल मर्केल के बीच मुलाकात की तस्वीरों पर सोशल मीडिया ने लिये भरपूर मजे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के लिए 4 देशों की यात्रा पर गए हैं। पीएम मोदी ने 30 मई को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की। यह उनकी ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने श्लॉस मेसेबर्ग के मैदान पर वॉक किया। यह जर्मनी के ब्रेंडेनबर्ग जिले के बैरोक महल में है। इसे 18 वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह जर्मन चांसलर का आधिकारिक अतिथि गृह है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस मुलाकात की कुछ फोटो भी शेयर की गई हैं। फोटो के साथ लिखा था कि चांसलर मर्केल के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।

पीएम के ट्वीट करने के बाद उनकी एक फोटो को सागर नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया और पूछा कि इस फोटो का कैप्शन क्या हो सकता है। उसके बाद तो जो रिप्लाई आने शुरू हुए उनको देखकर और पढ़कर तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। एक मार्क वाह नाम के यूजर ने लिखा, चुरा के दिल मेरा… गोरिया चली। एक प्रियंका नाम की यूजर ने लिखा कि इस प्यार को क्या नाम दूं। एक ब्रुस वायने नाम के यूजर ने लिखा कि उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श। एक दैट रेंडम गाय नाम के यूजर ने लिखा कि पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत का खुदा माना।

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 120/5

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें भारत वर्सेज बांग्लादेश लाइव टी20 मैच

LIVE क्रिकेट स्कोर, India vs Bangladesh T20, Nidahas Trophy Final Live Streaming: बांग्लादेश की आधी टीम लौटी पवेलियन, भारत की पकड़ मजबूत

Had a very good interaction with Chancellor Merkel. pic.twitter.com/5SQb5l205M

— Narendra Modi (@narendramodi) May 29, 2017