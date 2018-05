कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है। यहां सड़कों और लोगों के घरों में तक पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को हो रही समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। लोगों ने तूतीकोरिन को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक की बारिश को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘कर्नाटक के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण जिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके अच्छे की कामना करता हूं। मैंने अधिकारियों से बात की है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रभावित इलाके में रह रहे लोगों को हर संभव मदद दी जाए।’

मोदी के इस ट्वीट को लेकर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने सवाल किया कि पीएम ने कर्नाटक के मुद्दे पर तो बोला, लेकिन तूतीकोरिन के मुद्दे पर वे चुप क्यों थे? एक यूजर ने लिखा, ‘आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप स्टरलाइड को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों के बारे में जानते होंगे और आप तमिलनाडु के भी पीएम हैं।’ एक यूजर ने लिखा, ‘तमिलनाडु के बारे में क्या? स्टरलाइट किलिंग के बारे में क्या? मिस्टर मोदी सर, आप तमिलनाडु के भी प्रधानमंत्री हैं।’

I pray for the safety and wellbeing of all those affected by heavy rains in various parts of Karnataka. Have spoken to officials and asked them to ensure all possible assistance in the affected areas. — Narendra Modi (@narendramodi) May 29, 2018

Thanks for your prayers. Hope you know about #SterliteKillings and you are PM for even Tamilnadu. @DrTamilisaiBJP — Rajkumar (@Rajvenka) May 29, 2018

Our prayers are with Karnataka.

And another thing, r u the PM for TN also? Really a doubt Mr. @narendramodi #justasking — Amala (@Amala_Jesuraj01) May 29, 2018

Modi ji decided TN isn't part of India after #GoBackModi I guess — Subash Chandra Bose (@scbose11) May 29, 2018

please pray for the people who got killed in Tuticorn also. — Pradeep Kumar T K (@Pradeep_tk) May 29, 2018

Heavy firing by Tamil Nadu state did not come to your notice because……. — Prabha Raj (@deepsealioness) May 29, 2018

What about the #ThoothukudiShooting victims who got died because of the order given by sub collector ..any condolences left ?? — GD (@alert6mugam) May 29, 2018

What about Tamil Nadu state? #SterliteKillings ? Mr. Modi sir, you are a prime minister for Tamil Nadu people also. — Karthikeyan (@Karthik_Tweeter) May 29, 2018

बता दें कि कर्नाटक में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, इस वजह से कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले के सभी स्कूल-कॉलेज बुधवार और गुरुवार को बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण पानी के निकास के रास्ते उफन रहे हैं और कचरे के कारण भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग के एक अधिकारी का कहना है, “दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अगले दो दिनों में राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है और साथ ही चक्रवात, कम दबाव और तेज हवाएं सोमवार को तटीय इलाकों में भारी बारिश का कारण बनी हैं।” गौरतलब है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 22 मई को स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद करने की मांग करने वाले 13 प्रदर्शनकारियों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी।

