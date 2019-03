मोदी ने सबको टैग किया लेकिन केजरीवाल को नहीं, यूं मजे लेने लगे टि्वटर यूजर्स

Lok Sabha Elections 2019: आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। सात चरण में मतदान होना है पहला चरण 11 अप्रैल को है और 23 मई को परिणाम घोषित होंगे। मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजनीति , खेल व अन्य क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली बड़ी हस्तियों को ट्विटर पर टैग लोगों को मतदान करने और मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने को कहा।

पीएम मोदी ने ट्विटर पर राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को टैग किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ट्वीट में टैग नहीं किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ट्रोलर्स ने ट्रोल कर दिया। अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए एक शख्स ने सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर शेयर की है जिसमें वह अपने सीने पर हाथ लाए नजर आ रहे हैं। उनकी इस तस्वीर को शेयर करते हुए उसने लिखा है मोदी जी और कितना इग्नोर करोगे?

I appeal to @RahulGandhi, @MamataOfficial, @PawarSpeaks, @Mayawati, @yadavakhilesh, @yadavtejashwi and @mkstalin to encourage increased voter participation in the upcoming Lok Sabha polls. A high turnout augurs well for our democratic fabric.

