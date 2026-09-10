प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में सबसे पहले ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पीएम मोदी कई सार्वजनिक मंचों से ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेद में आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष के लिए ‘नाराज फूफा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद वडोदरा में उन्होंने इस शब्द का फिर से इस्तेमाल किया था।

पीएम मोदी के इन राजनीतिक बयानों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल उनके इन बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वह ‘बेवकूफ नक्सल’ नहीं हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर काफी चर्चा है।

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‘खुद को कवि मानते हैं प्रधानमंत्री’

पी चिदंबरम ने ‘नाराज फूफा’ वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वह खुद को ‘नाराज फूफा’ कहने से अच्छा खुद को ‘दिमाग नक्सल’ कहना पसंद करेंगे। चिदंबरम के इस बयान को पीएम के राजनीतिक हमलों के जवाब में कांग्रेस की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। चिदंबरम ने आगे कहा कि पीएम मोदी ‘खुद को कवि मानते हैं। वो गुजराती में कविता लिखते हैं। मुझे लगता है कि वो गुजरात में ये शब्द गढ़ते हैं और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं।’

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‘सोशल मीडिया पर खूब बन रहे मीम्स’

पी चिदंबरम ने अपने बयान में सोशल मीडिया पर इन दोनों शब्दों को लेकर हो रही चर्चाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सल’ और ‘नाराज फूफा’ जैसे शब्दों पर युवाओं की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद खास तौर पर GenZ युवा इन शब्दों को लेकर काफी मीम्स बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर युवा इन राजनीतिक टिप्पणियों को अलग-अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं और इन शब्दों को लेकर चर्चा हो रही है।

पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत इवेंट में विपक्ष के लिए ‘नाराज फूफा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 35,000 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट्स में 2,800 किलोमीटर का डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर भी शामिल है। इसी इवेंट में पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए उन लोगों पर निशाना साधा जो इस प्रोजेक्ट के फायदे पर सवाल उठाएंगे। पीएम मोदी ने कहा था, “एक नाराज फूफा जी चिल्ला रहे होंगे।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…