प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (25 जून) को आपातकाल की 43वीं बरसी पर मुंबई में आयोजित हुए एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और वहां मौजूद लोगों से ‘लोकतंत्र अमर रहे’ के नारे भी लगवाए। पीएम मोदी ने ‘आपातकाल- लोकतंत्र पर आघात’ नाम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करने के बाद अपना भाषण के अंत में ‘लोकतंत्र अमर रहे’ के नारे लगवाए। मोदी और लोगों द्वारा लगाए गए इस नारे का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा पीएम मोदी द्वारा लगाए गए इन नारों को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ चुकी है।

आयुष पांडे नाम के यूजर ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, ‘मोदी जी ने आपातकाल पर भाषण देने के बाद “लोकतंत्र अमर रहे” का नारा दिया। मोदी जी! सच जुबां पर आ ही जाता है, मरने के बाद किसी को यादों में जिंदा रखने को “अमर रहें” कहा जाता है। हमारा लोकतंत्र तो जिंदाबाद है, था और रहेगा। लोकतंत्र की हत्या स्वीकार करने के लिए धन्यवाद।’ लोग पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके नजर में लोकतंत्र मर गया है? एक यूजर ने कहा, ‘क्या भारत में लोकतंत्र की मौत हो गई? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। मोदी ने किया एक और शर्मनाक हादसा।’

#WATCH : PM Narendra Modi in Mumbai ends his speech on 1975 Emergency with the slogan 'Loktantra Amar Rahe'. pic.twitter.com/radGgrwTLz

“लोकतंत्र अमर रहे” – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! PM के साथ पूरी सभा इस नारे से गूँज उठी । Is Democracy already dead in the eye of the PM? अमर रहे ? #BharatBachao

Yes.. democracy was killed brutally when Mrs Indira Gandhi imposed emergency..since that day our democracy is buried deep down into your corrupt thoughts.. he is right.. Democracy amar rahe…

— मेरा CM नल्ला है (@mohitbisht8) June 26, 2018