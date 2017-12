केंद्रीय मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया न्यू इंडिया का ‘सैंटा’, लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने ऐसे कसीदे पढ़े कि लोगों को अपच हो गई। क्रिसमस वीक के चलते संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने एक ट्वीट में लिखा- पीएम मोदी न्यू इंडिया के नए सैंटा हैं, जो इसके लिए अच्छी खबरें ला रहे हैं। बस फिर क्या था, ट्रोलबाजों ने क्रिसमस का जश्न छोड़ मंत्री जी के ट्वीट पर ही पूरा ध्यान लगा दिया और जमकर मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि पहले अपने सैंटा से कहो कि वह संसद में हाजिर हों तो किसी ने ‘जिंगल बेल’ राइम को ‘जुमला बेल’ में बदल डाला।

लोगों की प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन देशवासियों को इस क्रिसमस वीक और नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री से नए उपहारों की पूरी उम्मीद है। हालांकि सरकार के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं हिंदुत्व को बढ़ावा देने के चलते ईसाइयों के पर्व क्रिसमस को मनाने की खिलाफत करने के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में पीएम के सैंटा वाली बात लोगों को हजम नहीं हो रही है।

PM Modi is new Santa for new India, bringing good news for new India: Union Parliamentary Affairs Minister Ananth Kumar pic.twitter.com/4vTvEoyYve

न्यू इंडिया के सैंटा से लोगों को संसद के प्रति जिम्मेदार रवैये की बड़ी उम्मीद है।

Boss, first ask our Santa to attend parliament.

भई मानना पड़ेगा क्रिएटिविटी को, इन महाशय ने सैंटा नहीं, बल्कि घंटा क्लॉज के लिए पोयम लिख दी।

लीजिए, मंत्री जी के लिए स्पेशल चूरन भी तैयार हो गया… लेकिन यह तो बताया नहीं कि कितनी बार लेना है।

मतलब माइक सामने आया तो कुछ भी…

इन जनाब से सीखो सैंटा की अंग्रेजी…

इनके दर्द को महसूस किया जा सकता है…

Yes. Modi is that Santa who brings gift every year for his Super rich friends while remaining Indians are left neglected.

We dont want such a Santa.

Santa Closed for New India.

— mal-nutrition (@Shahcarsm) December 27, 2017