जी न्यूज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया और पत्रकारों के साथ वाली एक तस्वीर ट्वीट कर लोगों से शाम को उसे देखने के लिए कहा। इस पर यूजरों ने अमरीश पुरी के एक डायलॉग की तर्ज पर पीएम के ट्वीट पर मजाक भरे कमेंट कर दिए। आकाश नाम के यूजर ने लिखा- ”आओ कभी एनडीटीवी पे, रवीश सर को इंटरव्यू दे दो, 2019 में पक्का वोट आपको।” वहीं, हरशद शर्मा ने लिखा- ”आओ कभी रवीश जी की हवेली पर।” एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि अगर मोदी जी रवीश को इंटरव्यू देते हैं तो वह बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। एक यूजर ने टाइम्स नाउ की पत्रकार मेघा प्रसाद से कहा कि वह पीएम मोदी से यह सवाल जरूर करें कि पकौड़ा बेचने की जॉब क्या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अस्तित्व में आई या आजकल जो भी चल रहा है, बीजेपी नेताओं ने ही शुरू करवाया है?

Will be speaking to @RShivshankar and @navikakumar on @TimesNow at 9 PM this evening. Do watch the interview. #PMModiSpeaksToTimesNow pic.twitter.com/zbwwkRgPZo

एक यूजर ने कहा कि बीजेपी के चैनल ही बीजेपी नेता का इंटरव्यू कर रहे हैं। वीर प्रसाद टीआर नाम के यूजर ने बड़े ही सधे अंदाज में पूछा- ”लोग कह रहे हैं कि पीएम का इंटरव्यू फिक्स्ड है। आप क्या कहती हैं मेघा जी, हालांकि वे लोग भी मोदी का इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। क्या उन्हें इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा?”

बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज को इंटरव्यू दिया था। जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने उनसे सवाल किए थे। पीएम मोदी के इस इंटरव्यू पर आरोप लगने लगे थे कि वह एक खास लॉबी को ही इंटरव्यू देते हैं। चूंकि मोदी सरकार ने एकबार कथित गलत रिपोर्टिंग को लेकर एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन कर दिया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एनडीटीवी ने भी विरोध स्वरूप टीवी स्क्रीन को ब्लैक रखा था। इसके बाद चैनल के खास प्राइम टाइम कार्यक्रम को करने वाले एंकर रवीश कुमार पर मोदी सरकार के खिलाफ जबरन तंज करने के आरोप लगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि क्या वह रवीश कुमार को इंटरव्यू देंगे?

बता दें कि पिछले कुछ समय में रवीश कुमार अपनी पत्रकारिता और हाजिर जवाबी के कारण खासे लोकप्रिय हुए हैं, उन्हें हाल ही में मीडिया क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान के लिए दिए जाने वाले रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लोगों के एक तबके को उम्मीद है कि अगर पीएम मोदी रवीश कुमार को इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें खासे तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा।

Also ask this question whether selling pakoda is that what u consider a job creation n only after BJP came in power ppl started selling pakodas or its something only BJP NETAs invented like nowadays everything is invented by BJP NETAs pic.twitter.com/XEIv2QL3B9

— Mr. Mohan (@mohan_gahalot) January 21, 2018