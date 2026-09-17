प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को 76 साल के हो गए हैं, जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #HappyBirthdayModi ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स ने इस बार हैप्पी बर्थडे के साथ-साथ AI फोटो, देवता अवतार वाले पोस्टर और ‘Melodi Memes’ शेयर कर पीएम को अनोखे अंदाज में बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कई लोगों ने सामान्य “हैप्पी बर्थडे” संदेश न लिख कर इन सबसे अलग हटकर अपने-अपने क्रिएटिव अंदाज में पीएम मोदी को विश किया है।
“आशीर्वाद का दिया”
पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर मिले एक खास तरह के शुभकामना संदेश का जिक्र किया। उन्होंने ‘#AshirwadKaDiya’ को लोगों के स्नेह का ऐसा भाव बताया, जिसने उनके मन को गहराई से छुआ। उन्होंने कहा कि हर आशीर्वाद उन्हें देश की सेवा के लिए और अधिक समर्पण के साथ काम करने का संकल्प और ताकत देता है।
देवता का अवतार
एक्स प्लेटफॉर्म के यूजर हैंडल रोहित शर्मा फैन ने उन्हें भगवान विश्वकर्मा बनाकर शुभकामनायें दी तो किसी ने साईं बाबा का रूप बताया तो किसी ने अन्य देवताओं का अवतार बताया।
Melodi को लेकर मीम्स की बाढ़
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मोदी-मेलोनी की पुरानी तस्वीरों और ‘Melodi’ नाम से जुड़े मीम्स शेयर करने शुरू किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कमेंट सेक्शन में भी ऐसे मीम्स की काफी चर्चा हुई।
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AI टूल की मदद
जन्मदिन पर AI का इस्तेमाल भी खूब नजर आया, यूजर्स ने AI की मदद से ऐसी तस्वीरें तैयार कीं, जिनमें वे प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं और उन्हें केक या गुलदस्ता देते हुए बधाई दे रहे हैं। ऐसे AI फोटो बनाने के तरीके और प्रॉम्प्ट भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे।
सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों ने दी बधाई
इसके अलावा सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों की शुभकामनाओं को भी यूजर्स ने खूब शेयर किया। अक्षय कुमार, अनूपम खेर, शाहरुख खान, गौतम गंभीर, सानिया नेहवाल और सुरेश रैना समेत कई चर्चित चेहरों ने सोशल मीडिया के जरिए मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।
नोट: इस खबर को जनसत्ता के साथ इंटर्नशिप कर रही कल्याणी चौधरी ने लिखी है।