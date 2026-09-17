प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को 76 साल के हो गए हैं, जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #HappyBirthdayModi ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स ने इस बार हैप्पी बर्थडे के साथ-साथ AI फोटो, देवता अवतार वाले पोस्टर और ‘Melodi Memes’ शेयर कर पीएम को अनोखे अंदाज में बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कई लोगों ने सामान्य “हैप्पी बर्थडे” संदेश न लिख कर इन सबसे अलग हटकर अपने-अपने क्रिएटिव अंदाज में पीएम मोदी को विश किया है।

“आशीर्वाद का दिया”

पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर मिले एक खास तरह के शुभकामना संदेश का जिक्र किया। उन्होंने ‘#AshirwadKaDiya’ को लोगों के स्नेह का ऐसा भाव बताया, जिसने उनके मन को गहराई से छुआ। उन्होंने कहा कि हर आशीर्वाद उन्हें देश की सेवा के लिए और अधिक समर्पण के साथ काम करने का संकल्प और ताकत देता है।

Some gestures remain very special! #AshirwadKaDiya is one such expression of affection that has deeply touched me.



Every blessing strengthens my resolve to serve our beloved Bharat with even greater devotion. https://t.co/YPgIUibiMW — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026

देवता का अवतार

एक्स प्लेटफॉर्म के यूजर हैंडल रोहित शर्मा फैन ने उन्हें भगवान विश्वकर्मा बनाकर शुभकामनायें दी तो किसी ने साईं बाबा का रूप बताया तो किसी ने अन्य देवताओं का अवतार बताया।

Vishwakarma pooja ki badhai 🙏ek diya modi ke naam 🪔 pic.twitter.com/0A1agy2iB2 — Rohit Sharma fan (@roh8_Sarma) September 17, 2026

Melodi को लेकर मीम्स की बाढ़

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मोदी-मेलोनी की पुरानी तस्वीरों और ‘Melodi’ नाम से जुड़े मीम्स शेयर करने शुरू किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कमेंट सेक्शन में भी ऐसे मीम्स की काफी चर्चा हुई।

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महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन ने उस समय अनोखा मोड़ ले लिया जब युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने दो आवारा कुत्तों को नगर पालिका के दफ़्तर में लाकर मुख्य अधिकारी की मेज़ पर छोड़ दिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

Modi ji after receiving birthday wishes from Meloni https://t.co/il3DLSFbv5 pic.twitter.com/fltqMZPRcH — Babumoshai (@TeraKabil) September 17, 2026

AI टूल की मदद

जन्मदिन पर AI का इस्तेमाल भी खूब नजर आया, यूजर्स ने AI की मदद से ऐसी तस्वीरें तैयार कीं, जिनमें वे प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं और उन्हें केक या गुलदस्ता देते हुए बधाई दे रहे हैं। ऐसे AI फोटो बनाने के तरीके और प्रॉम्प्ट भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे।

सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों ने दी बधाई

इसके अलावा सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों की शुभकामनाओं को भी यूजर्स ने खूब शेयर किया। अक्षय कुमार, अनूपम खेर, शाहरुख खान, गौतम गंभीर, सानिया नेहवाल और सुरेश रैना समेत कई चर्चित चेहरों ने सोशल मीडिया के जरिए मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।

नोट: इस खबर को जनसत्ता के साथ इंटर्नशिप कर रही कल्याणी चौधरी ने लिखी है।