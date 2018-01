प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की रात साल 2018 का पहला इंटरव्यू हिंदी चैनल जी न्यूज़ को दिया। एंकर सुधीर चौधरी को दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय मसलों से लेकर कूटनीति और रोजगार तक के मुद्दों पर खुलकर बातें की। सोशल मीडिया पर उनकी यह खास बातचीत का वीडियो छाया हुआ है और ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा इस वक्त उन्हें काफी ट्रोल भी कर रहा है। यूजर्स पीएम मोदी को ट्रोल करते हुए एनडीटीवी पर इंटरव्यू देने की चुनौती दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी न्यूज़ में तो इंटरव्यू दे दिया अब जरा एनडीटीवी में रवीश कुमार को भी समय दे दीजिए। वहीं एक यूजर ने ट्वीट किया कि देश यह जानना चाह रहा है कि पीएम मोदी एनडीटीवी को कब इंटरव्यू दे रहे हैं। @nitindjone नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘पीएम मोदी हर चैनल को इंटरव्यू देते रहते हैं, लेकिन एनडीटीवी पर रवीश के साथ ही क्यों घबराते हैं। वहां भी बैठिए, रवीश कुमार के सवालों का जवाब दीजिए, तब माना जाएगा कि 56 इंच का शेर।’

Home channel zee news pe modi Ji ka time Ek baar ndtv pe ravish kr Ji ko v time dijiye andhe bhakto k Sher — Nitin Sinha (@nitindjone) January 19, 2018

#ModiOnZee

Modi Ji Nation wants to know that when are you coming on NDTV.@narendramodi @ndtv — Mohit (@Mohit_JNU) January 19, 2018

Har channel me interview dete rehte h modi ji

. Par ndtv pr ravish kr k sath hi kyo ghabraate h, waha v baithiye ,ravish kr k sawalo k jawab dijiye to maanu k 56 inch Matlab sher — Nitin Sinha (@nitindjone) January 19, 2018

Dear Modi ji Please come on @ndtv

We are also waiting for this..#ModiOnZee pic.twitter.com/fBEsOucthx — Ayaz Alam (@AyazKaID) January 19, 2018

Can Modi come to NDTV?#ModiOnZee — Sr Mukul Raj (@srkaushal374) January 19, 2018

#ModiOnZee MR Modi I am requesting to You come on only one time NDTV with @ravishndtv @SirRavishKumar — Shaikh Adnan (@adnansk7661) January 19, 2018

आओ कभी NDTV पर — Engineer official AK (@AK_official07) January 20, 2018

आपको बता दें कि पीएम मोदी से एंकर सुधीर चौधरी ने हर मुद्दों पर सवाल किया। एंकर ने जब पीएम मोदी से सरकार द्वारा किए गए रोजगार के अवसर पैदा करने के वादों को लेकर सवाल किया तब उन्होंने कहा कि अगर जी टीवी के बाहर कोई व्यक्ति पकौड़ा बेच रहा है तो क्या वह रोजगार होगा या नहीं? प्रधानमंत्री के इस जवाब के कारण भी सोशल मीडिया यूजर का एक धड़ा ट्विटर पर उन्हें काफी ट्रोल कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी कभी भी चाय और पकौड़ों से ऊपर नहीं उठेंगे। वहीं एक यूजर ने ट्वीट कर कहा कि चाय की सेल के साथ अब पकौड़ों की सेल को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भीख मांगकर 200 रुपए कमाता है तो वह बेरोजगार कैसे हो सकता है। वहीं एक यूजर ने कहा कि पकोड़े बेचने के लिए वोट नहीं दिया गया था।

Agar ZeeTV ke bahar koi pakaude bech raha hai aur wo Rs 200 kamake jaata hai to wo rozgaar hai ki nahin? : Prime Minister Narendra Modi to Zee News when asked about the promise on employment generation — vijaita singh (@vijaita) January 19, 2018

Ye banda chai paukaude se upar kab uthega? — Rakesh Jaiswal (@rakeshjaiswal1) January 19, 2018

Vikas = Adding Pakoda sale to Chai sale.. — R Gupta (@RGspeak) January 19, 2018

Agar koi bheek maang ke ₹200 kamaleta to woh berozgar kaise ho sakta hai! Divyavani — Janus (@keystone2887) January 19, 2018

Sir pakode bechne ke liye vote nai diya tha https://t.co/KQSY5WU4Nb — THE UGLY TRUTH (@pradeepsingh83) January 19, 2018

