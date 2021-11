कृपया हॉर्न ना बजाएँ, मोदी सरकार सो रही है- शशि थरूर ने शेयर किया ट्रक का फोटो तो लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक दिलचस्प फोटो पोस्ट कर मोदी सरकार पर इशारों इशारों में तंज कसा, लेकिन उनकी कोशिश खुद उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग बिफऱ गए। कुछ ने थरूर को नसीहत दी तो कुछ ने दो कदम आगे जाकर कांग्रेस और थरूर की बखिया उधेड़ डाली। दरअसल थरूर ने राजस्थान के नंबर वाले ट्रक का फोटो शेयर किया था, जिसमें लिखा था- कृपया हॉर्न ना बजाएँ, मोदी सरकार सो रही है।

सुमंत ने लिखा- अब यही लेबल बचा है आपका। मेवाती के ट्रक की फोटो से मुक्ति कामना करो। राजेश दीक्षित ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि और वो भी एडिट है। एक ने लिखा- ट्रक जरूर तुम्हारे पिता या चाचा का ही होगा। एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि तो राजस्थान में ही बजा दो प्रभु। एक और का कहना था- राहुल जी इसी ट्रक में लंदन गए है क्या? रवि ने लिखा- सो तो कांग्रेस शासित सूबे रहे हैं तभी तेल पर वैट करने की बात उनके दिमाग से निकल गई है।

रश्मि सिंह ने लिखा- मोदी सरकार सो रही है, कांग्रेस भी सो रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार जगाने की नहीं सोची है। शिवकांत ने लिखा- ट्रोल एमपी फोटोशाप की गई तस्वीर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर से पूछा- क्या हिम्मत है, इनके खिलाफ एक्शन लेने की। एक ने लिखा- कृपया पेट्रोल के दाम के बारे में सवाल ना पूछे। कांग्रेस और उनके नेता सोए हुए है। सुभाष ने लिखा- देश मे सरकार तो 2014 के बाद ही आई है। पहले तो भ्रस्टाचार ही भ्रष्टाचार था कांग्रेस के सपूतों। एक ने कहा- हमेशा से कांग्रेस और टीम ने देश से ट्रक की तरह ही तो व्यवहार किया है। कोल हो या 2जी हो या कॉमन वेल्थ, सारे घोटालों में ट्रक भर भर के लूटने वालों और क्या दिखेगा।

साहिल खान ने लिखा- मोदी सरकार सो रही है और तुम लोग चौकीदार की ड्यूटी कर रहे हो। जब भी लोग ये देखने आते हैं कि सरकार क्या कर रही है तब तुम लोग उन्हें बचताने में लग जाते हो। तुम और मोदी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों हमें बेवकूफ बना रहे हो। एक यूजर ने लिखा- थरूर मोदी जी की वजह से बेरोजगार है। अब वह ट्रक चलाने लग गए हैं। तरूण साथिया ने लिखा- ट्रक चलाना सम्मान की बात है, बजाए बेरोजगार पदयात्री की तरह तस्वीरें लेने से।

