सोशल मीडिया पर अक्सर ही कोई न कोई फोटो या वीडियो वायरल होती रहती है। कभी किसी नेता का बयान, तो किसी सेलिब्रिटी का डांस या वीडियो, अक्सर ही कुछ न कुछ दिलचस्प चीजें इंटरनेट पर धूम मचाती रहती हैं। फिलहाल इस वक्त सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है वह किसी नेता का बयान या किसी सेलिब्रिटी का डांस नहीं है, बल्कि एक खिलाड़ी का लाइव इंटरव्यू है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक खिलाड़ी मैच के बाद लाइव इंटरव्यू दे रहा है और उसके साथी खिलाड़ी उसको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि मैच के बाद एक खिलाड़ी कान में इयरफोन लगाकर इंटरव्यू दे रहा है और उसके साथी खिलाड़ी मजाकिया अंदाज में उसके ऊपर जूता फेंक रहे हैं तो कोई उसके ऊपर पोंछा मार रहा है, कोई सिर पर डिस्पोजल ग्लास रख रहा है तो कोई पीछे से कैमरे में छेड़खानी कर रहा है। साथी इंटरव्यू देने वाले खिलाड़ी को परेशान करने के लिए नए-नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह खिलाड़ी अपनी बात कह रहा है। इतने ज्यादा छेड़खानियों के बाद भी इंटरव्यू देने वाला खिलाड़ी एक भी जगह नहीं रुकता है और न ही अपने दोस्तों पर गुस्सा करता है, बल्कि बेहद शांति के साथ अपनी बात कहता जाता है। सोशल मीडिया पर इस वक्त यह मजेदार वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

When you’re on the phone with your mom and your friends are yelling and doing every embarrassing thing they can think of pic.twitter.com/Ds7G61AIAL

— Kent Murphy (@KentMurphy) June 10, 2018